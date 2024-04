O Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Estação Cultural da Fundação Romi e com o Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste ‘Vozes Bárbaras’, divulga o regulamento da 11ª edição do “Encontro de Corais de Santa Bárbara d´Oeste”, a ser realizado no dia 8 de junho (sábado), às 19h30, em caráter não competitivo e não classificatório, na Estação Cultural da Fundação Romi, localizada na Avenida Tiradentes, n° 2, Centro, com entrada gratuita.

Os coros de todas as categorias e estilos, com ou sem acompanhamento instrumental podem se inscrever através do site www.culturasbo.com/encontrodecorais, no período de 25 de abril a 4 de maio de 2024.

O 11º “Encontro de Corais de Santa Bárbara d´Oeste”, visa promover a difusão da música coral, proporcionando a troca de experiências entre coros, além de incentivar e conscientizar o público presente e a comunidade local sobre importâncias culturais, educativas, sociais e de bem-estar que a prática do canto coral proporciona.

Para valorizar a música popular brasileira, esta edição propõe homenagem ao compositor “Milton Nascimento”. O compositor será homenageado por meio da reunião dos participantes no “gran finale” e deverá ser cantada em coro único no final do evento. A organização da apresentação será definida pelo regente do Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste “Vozes Bárbaras”.

Inscrições

Os interessados deverão preencher o formulário no site www.culturasbo.com/encontrodecorais e anexar documentos solicitados. O ato de convocação será por comunicação oficial realizada via e-mail, até 10 de maio de 2024.

Serão selecionados a compor a programação do 11º “Encontro de Corais de Santa Bárbara d´Oeste”” o limite máximo de 6 (seis) participantes. Após atingir o limite, será criada uma lista de suplentes, caso haja eventuais desistências, obedecendo a ordem de inscrição.

Dúvidas e informações referentes a este regulamento poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço almir.pugina@santabarbara.sp.gov.br e/ou no telefone (19) 3455-7000.