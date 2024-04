“A onda de abril da pesquisa What Worries the World traz, pela primeira vez desde o fim da pandemia, a Saúde como principal preocupação dos brasileiros. 42% das pessoas entrevistadas citam que esta é a sua maior apreensão hoje (+5 p.p em relação ao mês anterior). Crime & violência cai para o segundo lugar, com 41% das menções (-3 p.p. na comparação com março). O top 3 ainda conta com pobreza e desigualdade, citada por 37% dos entrevistados.

O tema da saúde já vinha ganhando muita visibilidade nos últimos meses por conta da grave crise causada pela dengue. O Brasil atingiu 1,6 mil mortes confirmadas pela doença em 2024, segundo dados Ministério da Saúde atualizados na sexta-feira (19). O número de mortes confirmadas já é 35% superior a todo o ano de 2023. Outra notícia recente acendeu um alerta na questão sanitária: após 18 anos sem nenhum caso, o Brasil voltou a registrar um diagnóstico de cólera esta semana na Bahia. Além das preocupações dos cidadãos em 29 países, a pesquisa também pergunta se as pessoas acreditam que seus respectivos países estão indo no rumo certo ou rumo errado. Pela segunda vez desde que o início do governo Lula, a menção de rumo errado (53%), ultrapassou a de rumo certo (47%) – anteriormente isso havia acontecido em dezembro de 2023, quando o rumo errado atingiu 51% e depois voltou a cair.

A queda de -4 pontos percentuais em relação ao mês de março acompanha o Índice de Confiança do Consumidor, que também caiu no último mês – o que reflete um momento nada favorável da visão da população sobre o governo federal. Os Estados Unidos é outro país que aparece em queda: em abril o país atingiu 70% de menções de rumo erado, o número mais alto desde junho de 2023. Um alerta para a gestão Biden, que continua sofrendo alta rejeição da opinião pública, o que pode ser uma grande vantagem para os republicanos neste momento eleitoral.

Na contramão de Brasil e EUA, a Argentina, que vinha de dois meses seguidos de queda, teve uma melhora de +5 p.p. este mês – 62% dos argentinos entrevistados dizem que o país está no rumo certo. Quanto às preocupações, tanto Argentina quanto Estados Unidos citam a inflação como sua maior preocupação (63% e 45% respectivamente). Pelo 25º mês consecutivo, a inflação segue como a apreensão mais citada na média dos países, citada por 34% dos entrevistados globalmente”.