Prefeito Rafael Piovezan inaugura Novo Laboratório de Análises Clínicas

O prefeito de Santa Bárbara d´Oeste, Rafael Piovezan, inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (25) o Novo Laboratório de Análises Clínicas do Município, que homenageia Roberto Francisco Graciano Mesquita. Localizado à Rua do Couro, 745, no Jardim Pérola, a estrutura tem mais de 250 metros quadrados de área construída e é inédita na história da Saúde Pública do Município.

Construído ao lado do Complexo Regional de Saúde – entregue há uma semana, o Novo Laboratório de Análises Clínicas possuiquatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e apoio para funcionários, entre outras estruturas.

O novo prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.

“Estou muito feliz em entregar o Novo Laboratório de Análises Clínicas para Santa Bárbara. Um equipamento que nem sonhávamos dez anos atrás. Novos desafios surgiram e vamos evoluindo, trabalhando com seriedade e respeito para atender a população da melhor maneira possível. Sabemos que esta unidade, inédita em toda região, coloca nossa cidade na rota do desenvolvimento e de um sistema robusto de saúde. Aqui serão coletados mais de 4 mil exames e estando ao lado do Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, vai ajudar nos atendimentos dos prontos-socorros. E tem muito a mais por vir, estamos trabalhando e sabemos como fazer isso. Tenho certeza de que o “Beto” que a gente presta homenagem hoje, de onde estiver, olha para esta obra muito feliz. Desejo que cada um que passe por aqui tenha sua pronta recuperação. E peço que o trabalho de todos aqui seja abençoado” disse o prefeito Rafael Piovezan.

O secretário de saúde, Marcus Pensuti, explicou a importância do Novo Laboratório de Análises Clínicas para a saúde pública do município. “Esse laboratório vai abranger a Zona Leste e o que coletamos no posto central e no Vista Alegre. Ele vai trazer, além de conforto para os pacientes, uma ampliação em torno de 50% no número de exames realizados. Aqui também funciona a parte técnica dos laboratórios, inclusive dos prontos-socorros. Nesta unidade os exames coletados são processados e os resultados são destinados para as unidades de origem. É um avanço no município enquanto estrutura e equipamento de saúde”, informou o secretário.

Participaram também da inauguração a primeira-dama Fernanda Rizzo Piovezan – acompanhada dos filhos, o vice-prefeito, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura), Hamilton Cavichiolli (Obras), José Carlos Naidelice (Planejamento), Marcia Petrini Della Piazza (Justiça), Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, os vereadores Carlão Motorista, Celso Ávila, Juca Bortolucci, Kifú, Felipe Corá, Nilson Araújo e Careca do Esporte, além de familiares do homenageado Roberto Francisco Graciano Mesquita.

Saúde com obras em andamento e novas inaugurações nos próximos dias

E em ritmo acelerado seguem as construções do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, o Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, na área central, o Novo CAPS Infantil, no São Francisco 2, e a “Cidade Saúde”, às margens da Avenida Santa Bárbara, que abrigará diversos setores como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.