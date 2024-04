Cargo de deputado atua como assessor de vereador na Câmara de Americana

Um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) tem atuado intensamente no mandato de seu irmão, que é vereador na cidade de Americana e do meio evangélico.

O assessor trabalha para o próprio irmão, mesmo sendo funcionário de um deputado e não é segredo no meio político sua atuação. O assessor está diariamente na Câmara e fala em nome do irmão vereador quase sempre, o que se intensificou agora na pré-campanha, que tem o vereador irmão como candidato à reeleição. O vereador foi um dos menos votados que conseguiram se eleger por quociente eleitoral em 2020.

Com um salário de mais de R$7 mil na Alesp, o assessor, em um evento em Americana nesta quinta-feira, se disse “assessor do vereador” justamente para a repórter do NM.

A dupla função pode até não ser ilegal, mas é, no mínimo, imoral, principalmente para aqueles que pregam tanta moralidade.

Questionado, o presidente da Câmara, Thiago Brochi (PL), emitiu a seguinte nota:

“Oficialmente ele não é assessor de gabinete nomeado na Casa e sua presença frequente neste legislativo é permitida a qualquer cidadão. Até o momento não chegou a este Presidente qualquer informação de que ele esteja se identificando como assessor de vereador”.