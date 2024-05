Jr Dias promete doar salário pra ajudar gaúchos

O vereador de Americana Jr Dias (PSD) usou as redes sociais

para afirmar que vai doar seu salário deste mês para ajudar as vítimas da tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, em balanço divulgado no início da noite desta quarta-feira (8), que chegou a 100 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que castigam o estado desde o início da semana passada. Há ainda 374 feridos e 130 desaparecidos.

Em todo o estado, 1.476.170 pessoas foram afetadas em 425 municípios. Desse total, 163.786 estão desalojadas e 67.428 foram levadas a abrigos temporários.

Além das mortes confirmadas, o estado tem dois óbitos sob investigação. Isso quer dizer que as autoridades ainda estão aguardando confirmação para saber se essas mortes têm ou não relação com as chuvas.

Veja o balanço:

Óbitos confirmados: 100

Óbitos em investigação: 2

Municípios afetados: 417

Pessoas afetadas: 1.476.170

Desalojados: 163.786

Pessoas em abrigos: 67.428

Feridos: 372

Desaparecidos: 130

