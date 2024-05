Os vereadores Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSD), Silvio Dourado (PL) e Thiago Martins (PL) acompanharam nesta quarta-feira (8) a equipe técnica da CPFL em fiscalização para mapeamento de áreas por onde passam linhas de transmissão de energia que necessitam de manutenção.

Também participaram do levantamento o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o secretário adjunto da Unidade de Educação Ambiental, Neto Franzatto, o diretor da Unidade de Parques e Jardins, Antonio Donizete, e o engenheiro ambiental João Tancredi.

Os locais visitados foram a Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari, a Avenida da Música, no Nova Carioba, e a Avenida Europa, na região do Jardim Paulistano.

Durante a ação, os técnicos da CPFL informaram que a empresa irá apresentar nos próximos dias um plano de ação para que, junto à equipe da secretaria de Meio Ambiente, seja feita uma força tarefa para manutenção dessas áreas.

“Como alguém que acompanha o trabalho da CPFL em nossa cidade e cobra há tempos mais responsabilidade na execução dos serviços, vejo de maneira positiva essa movimentação, resultado da nossa cobrança, afinal também somos cobrados diariamente pela população. Continuarei acompanhando de perto”, declarou Martins.

“Mais uma etapa avançada hoje após a reunião que tivemos com a CPFL na semana passada, cobrando melhorias e soluções nos serviços prestados por eles na parte de limpeza, podas de árvores, roçagem e manutenção de árvores por onde passam as linhas de energia da companhia”, comentou Leoncine.

“Continuamos cobrando a CPFL para que execute a limpeza e faça a manutenção das áreas sob sua responsabilidade. A segurança das pessoas precisa ser priorizada”, disse Leco.

“O diálogo entre as partes é essencial para a construção do bem comum e com isso o bem-estar da população. Continuaremos fiscalizando e acompanhando as demandas que chegam até nosso gabinete”, observou Dourado.

