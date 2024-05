Aconteceu no último sábado, dia 04 de maio, um almoço especial que marcou a celebração dos 34 anos da Restauração da Independência da Letônia, ocorrida no ano de 1990. O evento foi realizado pela ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) no Espaço Cultural Ralfo Klavin, no Altos do Klavin, e teve o intuito de honrar a data histórica, muito significativa para a comunidade formada pelos descendentes dos imigrantes.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou do evento e compartilhou experiências e conhecimentos sobre a jornada da Letônia até se tornar novamente um país independente, com o fim da antiga União Soviética. O almoço, repleto de comidas típicas da letônia – como os famosos Pīrāgi (pãezinhos de bacon) trazido pelos letos para Nova Odessa –, foi uma oportunidade de trocar experiências sobre a história da Letônia.

A presidente da Associação dos Letos da América do Sul e Caribe e voluntária do ABCL (Associação Brasileira da Cultura Leta), Renate Albrecht, discursou a todos sobre toda a jornada de independência da Letônia ao longo dos anos.

De acordo com Renate, o momento de comunhão e confraternização é de extrema importância para a história do povo leto. “A liberdade não é algo que se explica por si só; ela precisa ser cuidada. Por isso, em comunhão, agradecemos a Deus pela independência da Letônia e do Brasil”, destacou.

É importante destacar que a cidade de Nova Odessa abriga uma comunidade de descendentes de letos cujos antepassados trouxeram consigo não apenas suas tradições, mas também um rico legado cultural e religioso. O almoço comemorativo não apenas celebrou a conquista da independência da Letônia, mas também fortaleceu os laços entre os letos residentes em Nova Odessa e a comunidade local, promovendo uma maior compreensão e apreciação mútua.

De acordo com Priscila Peterlevitz, que também faz parte da comunidade leta de Nova Odessa, é um momento muito gratificante fazer parte dessa festa. “É um momento de celebração e de muita união entre os voluntários da comunidade leta”, afirmou.

A HISTÓRIA

Na segunda metade dos anos 1980, aproveitando a situação política favorável na antiga URSS, iniciou-se na Letônia um processo político-social (também chamado de despertar ou Revolução Cantada), cujo principal objetivo era a restauração da independência do país báltico.

Em 1990, as forças que apoiavam a independência conseguiram obter a maioria no Supremo Conselho da República Socialista Soviética da Letônia (LPSR AP) e implementaram um caminho constitucional para a restauração da independência do estado. Em 1991, a independência política foi recuperada e, em um curto período até o início de 1993, também foi alcançada a independência econômica.

Em 04 de maio de 1990, com 138 votos de deputados, foi adotada a Declaração de Independência, que proclamou a restauração da independência da República da Letônia, inicialmente declarada em 18 de novembro de 1918.

A ação corajosa e determinada dos habitantes dos países bálticos acelerou significativamente o colapso da URSS. Quando os governos dos Estados bálticos, no verão de 1990, decidiram interromper os pagamentos ao orçamento da URSS, repúblicas soviéticas semelhantes seguiram o mesmo caminho, acelerando o colapso econômico da URSS como um estado unificado.