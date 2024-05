Advogado assume presidência do DC em Americana

O advogado Gustavo Klein assumiu a presidência do Democracia Cristã 27 (DC), em Americana.

Nas eleições deste ano, o DC pretende fazer até duas cadeiras na Câmara Municipal. Além do vereador eleito Marschelo Meche, a sigla ainda traz bons nomes na chapa como o Coronel Daniel, que comandou o 19º Batalhão da Polícia Militar por 3 anos.

“Como presidente, meu foco será trabalhar para o bem-estar da nossa comunidade e promover o desenvolvimento de Americana, alinhado aos valores do Democracia Cristã”, disse Gustavo.

