Nesta quarta-feira o ex-vereador Guilherme Tiosso atendeu

ao convite do coordenador regional do Republicanos e pré-candidato a prefeito por Americana, o empresário e suplente de deputado Ricardo Molina. O encontro teve como objetivo apresentar Tiosso ao Presidente Estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, que abonou sua ficha de filiação ao partido.

Já o Coordenador regional e pré-candidato a Prefeito por Americana, Ricardo Molina, expressou sua alegria com a chegada de Tiosso ao partido. “Fico muito feliz e contente e me sinto com mais forças para a disputa eleitoral com pessoas como o Tiosso e sua equipe em nosso Partido. Era uma vontade nossa ter você em nosso time. Americana agora tem, com este complemento, pessoas qualificadas e preparadas para assumir os compromissos e responsabilidades de ajudar a tocar uma cidade do porte de Americana”, declarou Molina.

Guilherme Tiosso, bacharel em Direito, jornalista, apresentador de TV, pós-graduado em Gestão Pública, cidadão comunitário da paz conferido pelas forças internacionais de paz da ONU e embaixador para proteção animal e meio ambiente pela Academia de Letras do Brasil, entre outros títulos, já exerceu o cargo de vereador e secretário de Desenvolvimento Econômico em Americana. Durante sua atuação, desempenhou várias ações e projetos em benefício da população e da cidade como um todo.

Em sua fala, Tiosso expressou sua gratidão e motivação: “Não posso esconder que me sinto muito motivado e agradecido pela acolhida no Republicanos e podem contar conosco para ajudar nesta construção junto com nosso governador Tarcisio, e com todos vocês. Muito obrigado!” Com essa disposição e comprometimento, Tiosso se prepara para contribuir de forma significativa com o Republicanos e com a cidade de Americana.

