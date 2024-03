A equipe do Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa abre na próxima semana as inscrições para cinco cursos gratuitos de Culinária para moradores de toda a cidade. Os workshops de meio período cada serão realizados em abril. O Projeto oferece todo o material didático e ingredientes e possui todos os equipamentos necessários em sua “cozinha modelo”, no Jardim São Jorge.

O primeiro dos cursos de abril é o de “Faça e venda deliciosos bolos caseiros e bolo de pote”, e acontece já na sexta-feira, dia 05/04, das 8h às 13h. Neste caso, o período de inscrições vai de segunda a quinta-feira (de 1º a 04 de abril), no Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”).

O segundo curso rápido é o de “Aproveitamento integral dos alimentos e montagem de saladas de potes”, que acontece numa terça-feira, dia 16/04, das 8h às 12h. As inscrições serão recebidas de 1º a 12 de abril, no mesmo horário e local (a “Merenda Escolar”).

A terceira capacitação de abril será sobre “Salgados assados e congelamento de alimentos”, marcada também para o dia 16/04, mas no período da tarde, das 13h às 17h. Da mesma forma, as inscrições dos interessados para este curso vão de 1º a 12 de abril.

O 4º curso do Cozinhalimento de abril será sobre “Pães caseiros”, um tema bastante procurado em ocasiões anteriores, e acontece na quarta-feira, dia 17/04, de manhã. O período de inscrição vai até o dia 12, na “Merenda Escolar”. Por fim, o workshop sobre “Bolos de pote” acontece também no dia 17/04, mas à tarde, e com inscrições de 1º a 12/04.

Todos os cursos serão realizados no espaço do Projeto Cozinhalimento, localizado na Rua Vitória, nº 460, no Jardim São Jorge, com entrada pela lateral da Creche Municipal Maria José Flauzino. Os portões serão sempre abertos pontualmente nos horários iniciais de cada curso.

Já as inscrições dos interessados deverão ser realizadas presencialmente no Setor de Alimentação Escolar, diariamente, das 8h às 11h e das 13h às 15h, nas datas indicadas para cada curso. O Setor fica na Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, no Centro (no antigo CTVP, ao lado da Farmácia Municipal).

É necessário ter mais de 16 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço em Nova Odessa. As vagas são destinadas exclusivamente para moradores de Nova Odessa, e não serão feitas inscrições por telefone. Os certificados serão entregues apenas para quem concluir todo o período de curso. Cada interessado pode se inscrever em mais de um workshop.

Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa.