O Santos se impôs e bateu o Bragantino com tranquilidade

na noite desta quarta-feira em Itaquera, casa do rival Corinthians. Depois de três edições consecutivas em que acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos se tornou nesta quarta-feira (27) o primeiro clube classificado para a final da edição deste ano.

O clube não avançava até a decisão desde 2016, quando foi campeão. Os três gols do Santos saíram em jogadas de bola aérea. Com o meio de campo congestionado, o Peixe abusou das jogadas pelos lados do campo.

O Santos volta à final do Campeonato Paulista após oito anos. A última vez em que o Peixe chegou à decisão foi em 2016, quando bateu o Audax e se sagrou campeão.

O Santos agora espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Novorizontino, amanhã (28), para saber quem será o adversário na final. Os dois jogos da decisão serão disputados no próximo domingo (31) e no mesmo dia da semana seguinte.

A partida desta quarta teve o maior público da Neo Química Arena no ano. Ao todo 44.804 pessoas acompanharam ao jogo no estádio do Corinthians, superando o clássico do Timão contra o São Paulo.

