Prefeitura distribui Ovos de Páscoa para crianças

Prefeitura- Para uma Páscoa mais feliz e recheada de amor e carinho

as crianças receberam nesta semana Ovos de Páscoa personalizados, por meio da uma parceria do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Educação. Todos os alunos das escolas municipais, referenciados dos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), participantes dos grupos Viva Leite e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) receberam o presente.

Para ofertar mais doçura ainda nesta época, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben, inaugurou a “Casinha do Coelhinho da Páscoa”, na Praça Manoel de Vasconcellos, região central. O local foi especialmente preparado com decoração temática e sustentável e ficou disponível para a população conhecer e registrar fotos com a família na última semana.

E na próxima semana, nossa Melhor Idade participará de um almoço todo especial de Páscoa, com a entrega também de Ovos de Páscoa, uma parceria do Fundo Social e projeto Fortalecer.

“A Páscoa é uma data muito especial, é um momento de celebração para a toda família e a entrega dos ovos personalizados e a ‘Casinha do Coelhinho’ foram pensados para gerar mais aconchego, felicidade e alegria nesta época, principalmente para as famílias que mais precisam. Trabalhamos para ofertar momentos de carinho e amor aos nossos moradores”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“A Páscoa é sinônimo de doçura, de leveza e alegria. Proporcionamos momentos de felicidade para nossos moradores, principalmente para aqueles que mais precisam, para que seja uma Páscoa mais feliz, alegre e, principalmente, com muito amor. É gratificante ver o sorriso nos rostinhos de nossas crianças e o brilho no olhar”, disse o prefeito Luiz Dalben.