“Obrigado, obrigado, obrigado.” Assim, bastante emocionado, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) despediu-se na terça-feira (26/03) à tarde do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo Luís da Silva Mota, durante o velório realizado no saguão do Paço Municipal de Nova Odessa. Centenas de familiares, amigos e autoridades da cidade e da RMC (Região Metropolitana de Campinas) prestaram suas últimas homenagens a Mota, que foi sepultado por volta das 17h30 no Cemitério Municipal.

Ele deixa cinco filhos, netos e uma legião de amigos. Compareceram ao velório os filhos Eduardo Filho, Rodrigo, André e Thati, a irmã Ilda e o sobrinho Betinho – que agradeceu a presença de todos em nome da família –, além da namorada de Mota, Márcia Bernardes.

Também estavam presentes o vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda (o Mineirinho), os vereadores Professor Antonio, Oseias Jorge, Marcia Rebeschini, Sebastião “Tiãozinho” dos Santos, Silvio “Cabo” Natal e Paulinho Bichof, os ex-prefeitos Manoel Samartin e José Mario Morais, o ex vice-prefeito Luciano Domiciano, os prefeitos Chico Sardelli (Americana), Gustavo Reis (Jaguariúna) e Edivaldo Brischi (Monte Mor), entre outras autoridades da cidade e região.

Mota faleceu na noite de segunda-feira, em grave e múltiplo acidente de trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, altura de Hortolândia. Ele tinha 68 anos – 20 dos quais dedicados a causas públicas e à cidade que o acolheu, como coordenador municipal de Esportes e Lazer entre 2005 e 2010, membro-fundador e presidente do Conselho Comunitário de Segurança e, na atual gestão de Leitinho, secretário-adjunto de Desenvolvimento.

O adjunto e o prefeito retornavam de São Paulo quando, por volta das 21h55, o veículo em que estavam foi atingido por um cavalo solto na pista. Parte do corpo cavalo foi “jogado” em cima do Toyota Corolla por um caminhão trafegando na faixa ao lado, que atingiu o animal primeiro. Outros três veículos (duas carretas e um carro) se envolveram no acidente, que vitimou ainda um segundo cavalo. Os demais motoristas nada sofreram.

Mota e Leitinho foram atendidos pela equipe da concessionária AutoBAn, Samu e Polícia Militar Rodoviária. Mesmo ferido, Leitinho ainda conseguiu sair do carro e sinalizar para que outros veículos que seguiam na direção interior da Bandeirantes parassem e não atingissem os demais cavalos soltos na pista.

O prefeito de Nova Odessa sofreu escoriações no rosto e um corte profundo na mão, e permaneceu uma noite em observação e passando por exames no HES (Hospital Estadual de Sumaré). A Polícia Civil investiga a origem dos oito ou nove cavalos que estavam soltos na pista, o que é crime, agravado pelo resultado (o óbito de Eduardo Mota).