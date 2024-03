Gol apresenta resultado do 4o Tri de 2023

GOL anuncia RESULTADOS DO 4T23

Destaques do 4T23:

• A Companhia registrou uma receita operacional líquida de R$5,0 bilhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), representando um crescimento de 6,7% comparado ao quarto trimestre de 2022 (4T22); • Foram transportados aproximadamente 7,8 milhões de passageiros no trimestre, um crescimento de 0,6% comparado ao 4T22; • No 4T23, a margem EBITDA recorrente alcançou 32,0% da receita, um aumento de 7,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022; • O CASK reduziu 0,1% em relação ao 4T22, e no trimestre foram recebidas cinco novas aeronaves Boeing 737 MAX-8; • A alavancagem líquida³ atingiu 3,7x, 0,3x inferior ao 3T23; • Aumento do CASK ex-combustível de 15,1% devido a redução do ASK.

São Paulo, 28 de março de 2024 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do quarto trimestre de 2023 (4T23). A Companhia permaneceu concentrada na eficiência operacional através de uma frota otimizada e uma gestão dos yields, além de se dedicar à entrega contínua de excelência nos produtos oferecidos aos clientes. Veja mais notícias sobre turismo e viagens Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (4T22). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas. Sumário dos Resultados do Quarto Trimestre de 2023 (vs. 4T22) O número de Passageiro-Quilômetro Transportado Pago (RPK) reduziu 1,0%, enquanto o total de Assento-Quilômetro Ofertado (ASK) diminuiu 5,6%;

Receita Operacional Líquida aumentou 6,7% para R$5,0 bilhões;

A taxa de ocupação média (load factor) foi de 84,0%, um aumento de 3,9 p.p. A taxa de ocupação doméstica foi 83,8% (maior em 3,2 p.p.), enquanto a taxa de ocupação internacional foi de 85,7% (maior em 10,1 p.p.);

A utilização das aeronaves operacionais aumentou em 0,9%, para 11,7 horas por dia;

O número de passageiros transportados cresceu 0,6%, para 7,8 milhões;

A Receita Líquida por Assento-Quilômetro Ofertado (RASK) evoluiu 13,1% para 47,0 centavos (R$);

O yield médio por passageiro cresceu 9,2%, atingindo o recorde para um quarto trimestre de 52,6 centavos (R$);

O Custo por Assento Quilômetro (CASK) para operações de passageiros diminuiu 1,9% para 35,31 centavos (R$), enquanto o CASK Combustível diminuiu 18,5% para 13,25 centavos (R$), devido à redução de 22,0% nos preços do querosene de aviação.

O EBITDA foi R$1,62 bilhão com margem de 32,0%, enquanto o EBIT recorrente foi de R$1,2 bilhão com margem de 23,4%;

O prejuízo líquido, excluindo efeitos de variação cambial e marcação a mercado do componente derivativo do ESSN, no total de R$1,1 bilhão, foi de R$22 milhões;

A relação dívida líquida ajustada sobre o EBITDA recorrente UDM foi de 3,7x em 31/12/2023, uma redução de 0,3x comparada a alavancagem em 30/09/2023. 1) EBITDA Recorrente – não houve eventos não recorrentes para o 4T23; (2) Caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos e contas a receber;(3) Dívida Líquida Ajustada/EBITDA UDM.

Mais Informações sobre o Resultado do 4T23 Informações mais detalhadas sobre o resultado do 4T23 estão disponíveis no website de relações com investidores da Companhia (www.voegol.com.br/ri).

