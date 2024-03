PSOL da região recebe deputado destaque da Alesp

Ainda em busca de ter seu 1o vereadore, o PSOL da região

recebeu nesta quarta-feira o deputado estadual Guilherme Cortez, que tem se destacado na Alesp (Assembleia Legislativa) como um dos principais nomes da oposição e em defesa da pauta LGBTQIA+.

O encontro foi na Fatec de Americana e teve a presença de lideranças e pré-candidatos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

1a CANDIDATA TRANS DA CIDADE- Em SBO, o PSol tem hoje 4 pré-candidatos a vereador e trouxe o nome de Mônica Regina, que deve ser a primeira candidata mulher trans (que defende a pauta LGBTQIA+) da história da cidade.

O partido está em federação com a Rede da Ministra Marina Silva e os dois partidos poderão apresentar até 20 candidatos tanto em Santa Bárbara quanto em Americana.

