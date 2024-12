O prefeito Chico Sardelli entregou na tarde desta terça-feira (17) o Residencial Vida Longa – Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas, localizado na Rua Lúcio Alves, nº 60, no bairro Jaguari. A inauguração contou com as presenças do vice-governador do Estado, Felício Ramuth, e do subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto. O investimento foi de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Fala Chico

“Esta entrega não é simplesmente uma moradia e sim carinho e vida longa para os idosos. O idoso tem prioridade de atendimento e hoje o município dá um passo importante para efetivar esse compromisso. Os idosos em situação de vulnerabilidade e risco social terão amparo total por meio desse programa, que promove a cidadania e bem-estar aos contemplados. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas, ao vice-governador Felício Ramuth, pelo apoio que têm empenhado no atendimento às demandas e investimentos para a cidade de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O Residencial Vida Longa tem uma área de 8,7 mil metros quadrados, com 28 casas, quiosque, espaço de ginástica, salão de festas e horta. Os beneficiados não pagarão aluguel, nem água e energia elétrica. Os mobiliários foram comprados pelo Estado.

O vice-governador destacou o projeto Vida Longa. “É um dos melhores projetos do Governo do Estado de São Paulo, e Americana é uma grande parceira, com a doação do terreno e a gestão do prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, que fazem política de qualidade. Parabéns aos novos moradores. Que as futuras moradias tragam momentos de grande alegria”, disse Felício.

O Vida Longa é destinado a pessoas idosas, que vivem sozinhas ou com vínculo familiar fragilizado. Para participar os idosos devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para realizar tarefas diárias.

“É muito gratificante poder participar deste evento histórico para Americana e fazer parte do desenvolvimento deste projeto que atende nossos idosos que mais precisam de atenção e cuidado, proporcionando um lar definitivo a eles. Ao lado do prefeito Chico Sardelli, estamos avançando e buscando cada vez mais programas e projetos que beneficiem e proporcionem mais qualidade de vida à população”, reforçou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As casas do Vida Longa possuem cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. São dotadas de itens de segurança e acessibilidade, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos e piso antiderrapante.

“É uma conquista para Americana e para os idosos em situação de vulnerabilidade social do município, que a partir de agora terão uma moradia digna e toda a assistência para dar suporte e conforto nesta fase de suas vidas”, afirmou o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

Para o atendimento, os idosos são avaliados a partir do acompanhamento realizado pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e encaminhados para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) dentro das situações de risco social que se enquadram nos critérios.

Após a avaliação, os idosos serão encaminhados para o residencial, sendo assistidos por uma equipe multidisciplinar composta por coordenador, técnicos, auxiliares de cuidadores, agente administrativo, entre outros.

O residencial integra a rede socioassistencial do município e será gerido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), fazendo parte do Plano Municipal de Assistência Social.

Mais notícias da cidade e região

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância do Vida Longa. “O programa amplia a rede de proteção e garante os direitos aos idosos de moradia digna e assistência, que será prestado por uma equipe multidisciplinar. Um avanço para o município, idealizado pelo nosso prefeito Chico Sardelli e vice Odir, com a participação do governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Habitação”, destacou Juliani.

A construção do Residencial Vida Longa foi executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pelo município. A construção teve o acompanhamento da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU).

O Serviço de Atendimento em República para a Pessoa Idosa será administrado pela Associação de Assistência Fonte Água Viva. Os idosos, poderão se mudar para as casas no mês de janeiro. Serão inicialmente 13 pessoas.

“Essa entrega é o símbolo de respeito aos idosos. O Vida Longa restabelece o espaço de convivência e acolhimento aos idosos”, disse o subsecretário José Police Neto.

A vida do jardineiro Luiz Carlos dos Santos, 63, morador em situação de rua, vai mudar a partir de agora. “Fiz cadastro no CRAS Mathiensen e a assistente social me orientou. Tenho fé em Deus que daqui pra frente será vida nova!”, disse Luiz.

Também participaram da inauguração os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Diego Guidolin (Planejamento), Simone Inácio de França Bruno França (Fazenda)

Vinicius Ghizini (Educação), Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), Márcio Leal (Esportes), Eduardo Flores (Administração), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos) e Márcia Gonzaga Faria (Cultura e Turismo), o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) Marcos Morelli, o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi, o coordenador do Programa Vida Longa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Elcio Sigolo, o representante da DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Campinas, José Milton Frungilo, a presidente da Fonte Água Viva, Andressa Pértile, e a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP