Leitura para se destacar no Instagram em 2025

Uma das três redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros em 2024, o Instagram tem mais de 134,6 milhões de perfis ativos no país, de acordo com o estudo publicado pelo DataReportal. Seja para buscar inspiração, aprender ou se entreter, os usuários procuram conexões genuínas com as contas que seguem, sejam elas marcas ou influenciadores.

Neste cenário, em que os consumidores procuram mais do que postagens de produtos e serviços, Júlia Munhoz, com sua ampla experiência em marketing digital e redes sociais, lança o livro Desvendando o Instagram. Publicada pela DVS Editora, a obra apresenta estratégias detalhadas para crescer na plataforma, construir um relacionamento sólido com a audiência e transformar seguidores em clientes engajados.

A obra tem como destaque o aprofundamento dos diferentes tipos de consumidores e suas necessidades. Munhoz ensina como ajustar a comunicação para alcançar cada pessoa de maneira mais eficiente, desde os que já estão prontos para comprar e só precisam de um empurrãozinho, até aqueles que ainda não sabem que um produto ou serviço pode ser a solução para o problema.

De acordo com a autora, produzir conteúdo vai além de simplesmente postar: trata-se de educar e engajar o consumidor, ampliando sua percepção sobre o valor do produto ou serviço. Entre os erros mais comuns apontados na obra, estão a inconsistência nas postagens, a falta de clareza nos objetivos, o desconhecimento das métricas, a reprodução de ideias alheias sem personalização e a monotonia nos formatos de conteúdo. Para alcançar resultados reais, é preciso ter planejamento e seguir uma estratégia.

[…] não podemos transformar o nosso perfil em um catálogo de vendas, mas sim em um lugar onde as pessoas buscam inspiração, aprendizado e entretenimento. Essa é a experiência que um usuário busca dentro do Instagram. Criando esse ambiente de forma inteligente, a venda surge como consequência de um bom relacionamento e de uma produção de conteúdo desenvolvida, com os momentos certos para ofertar. O equilíbrio entre produção de informações e promoção de vendas é essencial.

(Desvendando o Instagram, p. 80)

Unindo teoria e prática, com métodos para criar vídeos envolventes, realizar lives bem-sucedidas e aumentar o engajamento nos stories e no perfil, Desvendando o Instagram é a leitura ideal para produtores de conteúdo, influenciadores digitais e donos de marcas que desejam crescer na plataforma. Com exercícios práticos, o leitor tem a oportunidade de aplicar os aprendizados de cada capítulo, desenvolvendo um perfil que se conecta com a audiência, fideliza seguidores e os transforma em clientes.

Ficha técnica

Título: Desvendando o Instagram: O passo a passo para aumentar seguidores, engajamento e vendas

Autoria: Júlia Munhoz

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556951362

Páginas: 260

Preço: R$ 89,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Júlia Munhoz nasceu em Brasília e, desde 2012, tem construído uma carreira inspiradora no empreendedorismo digital. Utilizando as redes sociais como ferramenta, ela transformou seus negócios, conquistou seguidores e ajudou milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Com uma abordagem prática e apaixonada, ela trabalha para que cada pessoa atinja seu máximo potencial e transforme a realidade. A própria trajetória de sucesso no mundo digital reflete sua missão: compartilhar o conhecimento e estratégias que possibilitam a liberdade, permitindo que mais pessoas conquistem o sucesso em seus negócios e na vida.

