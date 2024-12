Cidadania italiana em alta: cresce interesse e novas regras estão em debate

Veja notícias internacional e turismo

O número de solicitações de cidadania italiana por descendência (jus sanguinis) alcançou níveis recordes em 2024, com um crescimento impressionante de 241% nos últimos três anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Itália (ISTAT). O Brasil lidera entre os países com maior demanda, evidenciando o interesse crescente pela conexão com as raízes italianas e os benefícios de se tornar cidadão europeu.

A alta procura, no entanto, trouxe à tona um debate legislativo na Itália. O governo estuda novas propostas para regulamentar e restringir o processo, como o aumento de taxas administrativas, a introdução de limites geracionais para o reconhecimento da cidadania e a exigência de documentação mais detalhada. Tais medidas buscam adequar o sistema à demanda crescente e garantir maior controle sobre os pedidos.

Para o advogado da Bonato Cidadania, o italiano Giovanni Bonato, especialista no tema, dois fatores principais explicam o aumento na demanda pela cidadania italiana: a instabilidade política e econômica no Brasil e os rumores sobre possíveis mudanças na legislação. “Houve um aumento na demanda devido a um fator político brasileiro, caso o Brasil enfrente problemas econômicos. Muitas pessoas acreditam que este pode ser o último ano para garantir esse direito, o que acelerou os pedidos de cidadania”, afirma Giovanni.

Ele também destaca que, para muitos brasileiros, a busca pela cidadania é uma forma de garantir um futuro mais seguro para si e para os filhos. “A instabilidade política e monetária no Brasil fez com que as pessoas buscassem soluções não apenas para elas, mas também para oferecer um futuro melhor aos filhos. Além disso, a intenção do governo italiano de limitar o reconhecimento da cidadania motivou muitos a agir rapidamente, temendo perder esse direito”, explica.

Com o cenário atual, o reconhecimento da cidadania italiana pode se tornar mais burocrático e custoso. Advogados e consultorias especializadas recomendam que os interessados iniciem o processo o quanto antes, para evitar impactos das possíveis mudanças. Enquanto isso, o debate segue em ritmo acelerado no parlamento italiano, com expectativas de que algumas dessas propostas sejam implementadas ainda em 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP