O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) passou a adotar um perfil mais pop nas redes sociais. Seja com postagem de inteligência artificial ou com vídeo mostrando obras e outras montagens, TF tenta impor uma imagem mais leve.

Seu governo tem sido alvo de críticas por conta da truculência de PMs nos últimos meses.

Talvez digam por aí que é inteligência artificial, mas a verdade é que sou eu levando o Elon Musk para dar uma volta no centro da capital e mostrar onde vai ficar a nova sede do Governo do Estado por lá! É, o Elon por aqui? Talvez não. Mas o novo Centro Administrativo do governo de São Paulo vai sim se tornar realidade!