Esta é mais uma ação da Prefeitura que ressalta o compromisso e valorização dos colaboradores municipais, gerando também melhora na qualidade do atendimento.

Os kits são compostos por colete, boné e mochila, garantindo condições melhores de trabalho, identificação e padronização visual para os profissionais que atuam diretamente com a população. A aquisição dos uniformes ocorreu por meio do programa Saúde com os Agentes, do Governo Federal.

“Investir em nossos profissionais é nosso compromisso desde 2017 e não medimos esforços para valorizar os colaboradores. Nossos agentes de saúde têm um papel muito importante junto aos demais profissionais que atuam na promoção da prevenção na área de saúde pública e trabalhamos para ofertar melhores condições de trabalho aos profissionais. Além disso, agora esses colaboradores podem ser identificados imediatamente pela população, facilitando o trabalho e dando segurança às famílias”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, o prefeito Luiz Dalben investe nos colaboradores municipais, resgatando a autoestima dos funcionários. Os salários e 13º são pagos em dia ou até antecipadamente. Após vários anos em que o dissídio da categoria ficou “congelado”, foram garantidos mais de 10% de reajuste salarial. Além disso, também houve reajuste do auxílio-saúde, implantação do cartão de vale-alimentação e do abono natalino.

Outras medidas incluem oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores, com reformas dos prédios públicos e aquisição de novos equipamentos, além de cursos de capacitação internos e parcerias com unidades de ensino da cidade, que garantem descontos em diversos cursos aos servidores municipais, principalmente cursos de nível superior e técnico.