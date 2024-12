Veja lista de casas da Decoração Natalina Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a lista dos inscritos no Concurso de Decoração Natalina 2024 – “EnCantos e Luzes de Natal”. As inscrições foram encerradas na terça-feira (10).

O resultado oficial será divulgado na próxima terça-feira (17), por meio do site e das redes sociais da Prefeitura e da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana). A solenidade de premiação será realizada no dia 20, às 20h, na Praça Comendador Müller, no Centro.

O concurso é dividido em duas categorias: residência e estabelecimento comercial. Confira os participantes:

Residência decoração

Rua São Calixto, 676 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Rua Hermínio Sacilotto, 1.090 – Santa Maria

Rua Luigi Dominoni, 237 – Jardim Phillipson Park

Rua Fonte da Saudade, 213 – Jardim São Paulo

Rua do Gavião, 218 – Jardim dos Lírios

Rua dos Colibris, 545 – Jardim dos Lírios

Rua Ibitinga, 1.872 – Parque Novo Mundo

Rua do Gavião, 222-A – Jardim dos Lírios

Rua Bertioga, 1.232 – Parque Novo Mundo

Estabelecimento Comercial

Rua Carioba, 161 – Jardim Santana

Rua Washington Luiz, 55 – Centro

Praça da Matriz, 16 – Centro

Rua Dom Pedro II, 266 – Centro

Rua das Paineiras, 450 – Jardim São Paulo

Avenida Ângelo Pascote, 21 – Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima

Rua São Gonçalo, 235 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini

Rua Trinta de Julho, 360 – Centro

Avenida Paschoal Ardito, 985 – São Vito

Rua dos Cactos, 291 – Cidade Jardim ll

Rua das Rosas, 521 – Cidade Jardim

Serão premiadas três decorações em cada categoria. Os ganhadores da categoria Residência receberão um troféu e os seguintes prêmios:

1º Lugar – Hospedagem no Hotel Florença, sendo uma diária para duas pessoas com café da manhã e jantar com menu especial e um vale-presente da loja Tânia Semi-Jóias

2º Lugar – Jantar para casal no Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzaria e um vale-presente das Lojas Zanini

3º Lugar – Jantar para casal no Beppo e um vale-presente da Kalango Cervejaria

Na categoria Estabelecimento Comercial, os ganhadores receberão um troféu e vale-compras, segundo as regras estabelecidas pela ACIA:

1º Lugar – R$ 2.000,00

2º Lugar – R$ 1.000,00

3º Lugar – R$ 500,00

A Comissão Julgadora é composta por funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo e da ACIA. Os critérios de avaliação são: Espírito Natalino, Criatividade e Originalidade, Beleza e Inovação, Iluminação e Impacto visual da decoração diurna e noturna.

“Agradecemos a todos que estão participando do concurso. Vocês estão tornando esse Natal mais bonito em nossa cidade. Independentemente do resultado, o cidadão já ganhou com o espírito natalino que os inscritos estão agregando com as decorações”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria.

Neste ano, a empresa Indústrias Nardini S/A será homenageada com uma placa especial de reconhecimento pela tradicional decoração realizada há 27 anos, em sua sede, na Vila Frezzarin.