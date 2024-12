Sob um clima chuvoso no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), o UVA bateu o Matsubara por 6 a 5 nos pênaltis no último sábado (14/12) à tarde e sagrou-se campeão da 1ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024.

No tempo normal, Leandro (do UVA) e Joãozinho (do Matsubara) fizeram os gols da partida, que terminou 1×1.

Após o jogo, Fabrício Cavalli Santana, do UVA, foi escolhido o melhor jogador da final, e Elton Santos, também do UVA, foi premiado como melhor técnico. O campeonato também premiou o artilheiro Biju, do Triunfo, com 13 gols, e a melhor defesa do campeonato, troféu conquistado por Alan Tobias, do Guarapari, que levou apenas 6 gols.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que é amante do futebol novaodessense, acompanhou a final ao lado do vereador Oseias Jorge e dos vereadores eleitos Lico e Maito, do secretário de Esportes e Lazer do Município, Renan Reis, e de toda a equipe da pasta.

“Quero parabenizar o time do UVA pela vitória espetacular e também o time do Matsubara, pelo excelente jogo que fizeram, e também todos os times que participaram do Campeonato Amador de Nova Odessa. É sempre bom vermos os esportistas e o Esporte de Nova Odessa sendo valorizado pela Prefeitura, através da Secretaria, do secretário Renan Reis e de sua equipe. No próximo ano teremos muito mais novidades no Esporte”, disse o prefeito Leitinho.

Este foi um ano histórico para o Campeonato Amador de Nova Odessa. Na 1ª Divisão, 9 times participaram com cerca de 300 atletas, mais as comissões técnicas. Na 2ª Divisão, que teve como campeão o Desportivo Déli, 11 times e 400 atletas marcaram presença. Já na 3ª Divisão do Campeonato Amador, 800 atletas e 26 times participaram, tendo como campeão o time GB Sports.

HOMENAGEM e vitória do UVA

O grande homenageado da final foi o ex-árbitro de futebol Marcos Furlan, que ficou muito emocionado ao receber, antes do início da partida, seu troféu especial pelos anos de trabalho em prol do futebol brasileiro.

“É importante valorizarmos não somente atletas, mas também pessoas que fizeram história na arbitragem e o Marcos Furlan sempre representou muito bem o nosso município na arbitragem brasileira, e eu, particularmente por ter sido árbitro, estou muito feliz com esta merecida homenagem”, disse o secretário-adjunto de Esportes de Nova Odessa, José Henrique de Carvalho.

