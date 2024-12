Ana Beatriz Nogueira deixa novela pra tratar novela

Luiza Marcato, influenciadora, criadora de conteúdo e modelo, tem recebido vários comentários dos seus fãs comparando ela com a Gretchen sobre os casamentos após ela ter informado que já casou 4 vezes com apenas 27 anos. Devido a isso os seguidores realizaram alguns comentários dizendo que ela é a “Nova Gretchen”, que é conhecida por ser a recordista de mais casamentos no Brasil. “Amiga, você já casou tantas vezes que já te chamaram de Nova Gretchen”, disse um seguidor.

Luiza revelou que está no quarto casamento, onde faz parte de um trisal com Débora Peixoto e Anderson Peixoto, além de também manter matrimônio com o ator espanhol Máximo Garcia, no qual realizou uma cerimônia nudista no primeiro semestre deste ano. Além destas uniões, a catarinense já foi casada com o pai da sua filha e também com um piloto de motovelocidade, porém não duraram muito as relações.

Sobre a comparação com Gretchen, a criadora de conteúdo afirmou que sempre foi fã da cantora e que é uma honra ser comparada a Rainha do Bumbum. “Eu adorei a comparação realizada com ela (Gretchen), sempre fui fã dela e me sinto honrada de ser comparada, mas eu sou a Luiza”, disse.

Questionada sobre se existe alguma chance de ter mais casamentos, Luiza não descartou. “Não posso descartar, pois na minha profissão a gente está conhecendo muitas pessoas diferentes todas as semanas e quem sabe não rola, pode ser um homem ou até uma mulher (risos)”, disse a beldade.

Foto: @photobynetto

Instagram; @marcatoreal