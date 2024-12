Prefeito Chico entrega nova sede do Conselho Tutelar de Americana

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, inaugurou a nova sede do Conselho Tutelar de Americana, na manhã desta segunda-feira (16). O espaço, localizado na Rua Itaúna, nº 350, no Jardim Ipiranga, é mais amplo e oferece melhores condições de acessibilidade e desempenho nas atividades do órgão.

“Entregamos ao Conselho Tutelar uma sede totalmente reformada, que ganhou novas salas, um novo espaço mais adequado para o trabalho dos conselheiros e para o atendimento às famílias, crianças e adolescentes, para que tenham suporte, cuidado e atenção que necessitam”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Na nova sede foram feitos investimentos estimados em R$ 300 mil, provenientes de recursos da própria Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

A nova sede recebeu pintura geral, reforma e adequação dos banheiros para pessoas com deficiência, implantação de rampa de acesso com piso tátil e adequação de portas internas para mais acessibilidade, troca do piso de duas salas, substituição de janelas e portas, revisão e ampliação das instalações elétricas e da iluminação, troca das caixas d’água, revisão de telhado e esgoto, restauração dos portões, instalação de ar condicionado em todas as salas, ampliação da infraestrutura de internet e telefonia, entre outras melhorias.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente com a inauguração da nova sede. “O Conselho Tutelar terá um local mais estruturado para o desenvolvimento dos trabalhos junto às famílias que buscam esse suporte, reforçando a atenção e cuidados no cumprimento das garantias dos direitos à criança e ao adolescente da cidade. O prefeito Chico e o vice Odir priorizam esse atendimento e valorizam o trabalho dos conselheiros tutelares no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente”, disse Juliani.

O juiz da Vara da Infância e Juventude, Wendell Lopes Barbosa de Souza, falou sobre a relevância do papel dos conselheiros tutelares. “As pessoas precisam ter a dimensão da importância do trabalho dos conselheiros tutelares no enfrentamento às violações dos direitos da criança e do adolescente, na tomada de decisões sobre os direcionamentos pertinentes a cada caso de forma imediata. Por isso, é fundamental o trabalho dos conselheiros. E essa obra fortalece o Conselho Tutelar, a Administração Municipal e toda a rede de apoio e de proteção às crianças e adolescentes”, afirmou o juiz.

Compõem o Conselho Tutelar os conselheiros Rita Lima, Rodrigo Miletta, Renata Fagionatto, Aline Martins da Silva e Renan Rodrigo Silva, eleitos pelo voto facultativo para um mandato de quatro anos. Na função que exercem, são responsáveis pelo atendimento de casos, como negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“O Conselho Tutelar atende milhares de demandas visando garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É de suma importância ter um espaço acolhedor e harmonioso para atuarmos, pois somos quase sempre a última voz de uma criança e adolescente pedindo socorro. Hoje, com a nova sede, estamos renovando as energias de trabalho. Obrigado, prefeito Chico e vice Odir, pelo olhar para nossas crianças e adolescentes”, disse o coordenador do Conselho Tutelar, Rodrigo Miletta.

O Conselho Tutelar mantém expediente de atendimento ao público em sua sede de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é o (19) 3471-9800.