Cinema: veja a programação de 4 a 10 de julho

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h10 – 17h10 – 19h15 – 21h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h10 – 17h10 – 19h15 – 21h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – O CÉU NÃO PODE ESPERAR – DUB (KOLBE ARTE PRODUÇÕES)

Documentário – 10 Anos – Duração: 78min.

O jovem britânico-italiano Carlo Acutis morreu de leucemia, em 12 de outubro de 2006. Ele tinha apenas

15 anos. Desde então, a vida exemplar deste adolescente, entusiasta do saxofone, dos videogames e de

computadores, difundiu-se com força entre os jovens. Sabendo que ia morrer, Carlo Acutis ofereceu

todos os seus sofrimentos pela salvação de muitos. E não apenas sua intercessão foi decisiva na cura do

menino brasileiro Matheus, de uma malformação congênita mortal do pâncreas, cujo milagre levou o

Papa Francisco a beatificá-lo em 10 de outubro de 2020. Seu poder de intercessão continua mais ativo

hoje do que nunca. O céu não pode esperar traz depoimentos impactantes de jovens e ‘nem tão jovens’

que viraram suas vidas de cabeça para baixo pela intercessão de Carlo Acutis. O filme também percorre

os marcos biográficos do próprio Acutis, parcialmente recriados por meio de cenas de ficção.

Dom. – 11h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

TIVOLI 2 – MEU MALVADO FAVORITO 4 (ATMOS) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h00 – 16h10 – 18h15 – 20h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 – 16h10 – 18h15 – 20h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Terror / Suspense – 14 Anos – Duração: 99min.

Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John

Krasinski, que também estrela o filme ao lado da esposa, Emily Blunt. O spin-off é um prelúdio do

primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado

da invasão. Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt)

nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong’o) estava

entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que

ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri

(Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os

monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais ruidosa do mundo.

Nessa nova produção, podemos esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um

mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a

humanidade, como os humanos conseguiram sobreviver a esse ataque?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Leia + sobre Famosos, artes e música