Roubou celular da moça na rua e acabou em cana

Um homem de 19 anos, desempregado, foi preso após roubar um celular de uma pedestre, de 19 anos, na Avenida Paschoal Ardito nesta quinta-feira, por volta das 6h40 da manhã.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, após a informação do roubo, as equipes intensificaram o patrulhamento pelas imediações. Um indivíduo com as mesmas características informadas foi visualizado pelas proximidades da Avenida Paschoal Ardito e rapidamente foi abordado.

Mais notícias da cidade e região

Realizada a busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), 01 pedra de crack e um aparelho celular da marca Samsung, idêntico ao aparelho roubado minutos antes.

Indagado, o abordado confessou ser o autor do roubo a uma mulher e que o aparelho era o objeto roubado. Diante dos fatos, o indiciado foi conduzido até à Delegacia, onde permaneceu à Disposição da Justiça.