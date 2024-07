Cinemas: veja a programação de 18 a 24 de julho

PROGRAMAÇÃO DO CINEMAS DE 18 A 24 DE JULHO

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – DEADPOOL & WOLVERINE – DUB (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qua. – 19h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – DEADPOOL & WOLVERINE – LEG (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qua. – 21h45 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 15h20 – 17h20 – 19h20 – 21h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h20 – 17h20 – 19h20 – 21h20 2D Dublado

Qua. – 15h10 – 17h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Dom. – 11h00 2D Dublado MoviecomTodos

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DEADPOOL & WOLVERINE (ATMOS) DUB (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qua. – 19h00 – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter. – 14h40 – 16h50 – 19h10 – 21h15 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h40 – 16h50 – 19h10 – 21h15 2D Dublado

Qua. – 14h40 – 16h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DEADPOOL & WOLVERINE – DUB (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qua. – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h40 – 17h40 – 19h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h40 – 17h40 – 19h45 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS (H2O FILMS)

Aventura – Nacional Livre – Duração: 90min.

Luccas e Gi em: Dinossauros, os irmãos Luccas (Luccas Neto) e Gi (Gi Alparone) irão embarcar em uma

divertida aventura em uma viajem com seus amigos para conhecerem um novo parque de diversões com

famosas réplicas de dinossauros. No entanto, a aventura começa mesmo quando o grupo, sem querer,

descobre os terríveis planos de uma cientista ambiciosa que quer trazer os dinossauros de volta à vida,

custe o que custar. Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA, Miguel (Júlio Levy) e

Pereira (Alan Rocha), Luccas precisará correr contra o tempo e fazer de tudo para salvar a irmã das

garras da vilã, que planeja usar a garota como cobaia para suas terríveis experiências.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 13h45 2D Nacional

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Terror / Suspense – 14 Anos – Duração: 99min.

Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John

Krasinski, que também estrela o filme ao lado da esposa, Emily Blunt. O spin-off é um prelúdio do

primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado

da invasão. Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt)

nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong’o) estava

entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que

ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri

(Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os

monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais ruidosa do mundo.

Nessa nova produção, podemos esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um

mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a

humanidade, como os humanos conseguiram sobreviver a esse ataque?

Qui., Sex., Seg., Ter. – 21h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Qui., Sex., Seg., Ter. – 18h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 18h40 2D Dublado

Qua. – 20h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 14h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h10 2D Dublado

Qua. – 14h10 – 18h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TWISTERS – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – 12 Anos – Duração: 123min.

Twisters é uma continuação do longa homônimo de Jan de Bont, lançado em 1996. Desta vez, sob a

direção de Lee Isaac Chung (Minari) o filme foca em uma dupla de caçadores de tempestade. Kate

Cooper (Daisy Edgar-Jones) é uma ex-caçadores desses fenômenos, mas que acaba sendo atraída de

volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos), para testar um novo sistema experimental de

rastreamento meteorológico. Nessa missão, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um

ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade. Conforme a temporada

de tempestades se intensifica e acontecimentos aterrorizantes tomam conta, Kate e Tyler, que são

concorrentes, se encontram em meio a uma situação nunca vista antes, colocando suas vidas em risco.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 16h10 – 20h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h10 – 20h45 2D Dublado

Qua. – 16h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Leia + sobre Famosos, artes e música

PARKCITY SUMARÉ

DIVERTIDA MENTE 2 (D) (DUBLADO) (INSIDE OUT 2)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pete Docter, Kelsey Mann, Duração: 01:36:00h, com: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

SALA 2

18/07/2024 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

20/07/2024 – Sábado: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

21/07/2024 – Domingo: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

23/07/2024 – Terça-Feira: 14:30h – 16:50h – 19:10h – 21:30h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:50h

SALA 3

18/07/2024 – Quinta-Feira: 16:20h – 18:40h – 21:00h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 16:20h – 18:40h – 21:00h

20/07/2024 – Sábado: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

21/07/2024 – Domingo: 14:00h – 16:20h – 18:40h – 21:00h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 16:20h – 18:40h – 21:00h

23/07/2024 – Terça-Feira: 16:20h – 18:40h – 21:00h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 16:20h

SALA 5

18/07/2024 – Quinta-Feira: 14:50h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 14:50h

20/07/2024 – Sábado: 14:50h

21/07/2024 – Domingo: 14:50h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 14:50h

23/07/2024 – Terça-Feira: 14:50h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (D) (DUBLADO) (DESPICABLE ME 4)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Renaud, Patrick Delage, Duração: 01:35:00h, com: Steve Carrell, Sofia Vergara, Will

Ferrell

SALA 1

18/07/2024 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:10h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:10h

20/07/2024 – Sábado: 15:00h – 17:10h

21/07/2024 – Domingo: 15:00h – 17:10h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:10h

23/07/2024 – Terça-Feira: 15:00h – 17:10h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 14:40h

SALA 4

18/07/2024 – Quinta-Feira: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

20/07/2024 – Sábado: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

21/07/2024 – Domingo: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

23/07/2024 – Terça-Feira: 14:20h – 16:30h – 18:35h – 20:40h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 14:20h – 16:30h – 18:35h

DEADPOOL & WOLVERINE (D) (DUBLADO) (DEADPOOL & WOLVERINE)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Shawn Levy, Duração: 02:07:00h, com: Ryan Reynolds, Hugh

Jackman, Leslie Uggams

SALA 2

24/07/2024 – Quarta-Feira: 19:10h – 21:50h

SALA 3

24/07/2024 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:40h

SALA 4

24/07/2024 – Quarta-Feira: 20:40h

DEADPOOL & WOLVERINE (L) (LEGENDADO) (DEADPOOL & WOLVERINE)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Shawn Levy, Duração: 02:07:00h, com: Ryan Reynolds, Hugh

Jackman, Leslie Uggams

SALA 1

24/07/2024 – Quarta-Feira: 19:20h – 22:00h

TWISTERS (D) (DUBLADO) (TWISTERS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: TWISTERS, Diretor: Lee Isaac Chung, Duração: 02:08:00h, com: Katy M. O’Brian,

Glen Powell, Daisy Edgar-Jones

SALA 1

18/07/2024 – Quinta-Feira: 19:20h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 19:20h

20/07/2024 – Sábado: 19:20h

21/07/2024 – Domingo: 19:20h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 19:20h

23/07/2024 – Terça-Feira: 19:20h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 16:40h

TWISTERS (L) (LEGENDADO) (TWISTERS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: TWISTERS, Diretor: Lee Isaac Chung, Duração: 02:08:00h, com: Katy M. O’Brian,

Glen Powell, Daisy Edgar-Jones

SALA 1

18/07/2024 – Quinta-Feira: 22:00h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 22:00h

20/07/2024 – Sábado: 22:00h

21/07/2024 – Domingo: 22:00h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 22:00h

23/07/2024 – Terça-Feira: 22:00h

HORA DO MASSACRE (D) (DUBLADO) (WAKE UP)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: RKSS Film Collective, Duração: 01:23:00h, com: Turlough Convery,

Benner O. Arthur, Charlotte Stoiner

SALA 5

18/07/2024 – Quinta-Feira: 17:00h – 21:40h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 17:00h – 21:40h

20/07/2024 – Sábado: 17:00h – 21:40h

21/07/2024 – Domingo: 17:00h – 21:40h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 17:00h – 21:40h

23/07/2024 – Terça-Feira: 17:00h – 21:40h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 17:00h – 21:40h

HACHIKO: PARA SEMPRE (D) (DUBLADO) (HACHIKO)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: CHINÊS, Diretor: Ang Xu, Duração: 02:05:00h, com: Jugang Ba, Joan Chen,

Xiaogang Feng

SALA 5

18/07/2024 – Quinta-Feira: 19:00h

19/07/2024 – Sexta-Feira: 19:00h

20/07/2024 – Sábado: 19:00h

21/07/2024 – Domingo: 19:00h

22/07/2024 – Segunda-Feira: 19:00h

23/07/2024 – Terça-Feira: 19:00h

24/07/2024 – Quarta-Feira: 19:00h