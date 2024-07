Cuca abre inscrição para curso gratuito de bordado livre

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) abre inscrições, nesta quarta-feira (17), para o curso gratuito de bordado livre, que será ministrado pela professora voluntária Giovana Bionde, que possui amplo conhecimento na área. O conteúdo é destinado para pessoas maiores de 17 anos.

As aulas ocorrerão no período de 5 de agosto a 25 de novembro, sempre às segundas-feiras, das 13h às 15h. Os alunos deverão adquirir o material que será utilizado nas aulas. A lista dos itens necessários será disponibilizada pelo Cuca no início das atividades.

Todos os bordados desenvolvidos ficarão com cada participante, e no final do curso será fornecido certificado.

As inscrições devem ser feitas no próprio Cuca, na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, das 9h às 12h e das 13h às 16h, até a próxima terça-feira (23).

