Santa Bárbara não terá aumento na conta de água em 2024

Em 2024, os moradores de Santa Bárbara d’Oeste não terão aumento no valor cobrado pela captação, tratamento e abastecimento de água e tratamento de esgoto industrial e residencial. Mesmo com a estiagem acumulada, e há mais de um ano sem aumento, a prefeitura conseguiu garantir investimentos e evitar novo reajuste este ano.

A última vez que houve reajuste foi há 17 meses, em fevereiro de 2023. Nos anos de 2021, 2020, 2017 e 2016 também não houve reajuste.

Desta forma, o município continuará com uma das tarifas mais baixas da região, a 28ª tarifa no ranking regional.

Apesar disso, o superintendente do DAE, Laerson Andia, anunciou que uma série de investimentos estão previstos para os próximos meses, com 11 novos reservatórios – sendo 3 via Caixa Econômica Federal, ampliação das estações de tratamento 2 e 4, novas adutoras, um projeto para imóveis de famílias carentes e R$ 60 milhões de investimentos via PAC do Governo Federal.

Santa Bárbara d’Oeste conta com 73 mil ligações na rede, fornece 50 milhões de litros de água, conta com 4 represas, coleta 98% do esgoto e trata 100% dele.