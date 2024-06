A Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de Nova Odessa, recebe três espetáculos gratuitos da Companhia de Circo Teatro Biriba Nestes dias 21, 22 e 23 de junho – sexta, sábado e domingo –, sempre às 20h.

O CTB é um centro de artes cênicas diferente e gratuito para toda a família. A tenda do circo está montada na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro de Nova Odessa.

As apresentações são da vertente do circo teatro tradicional e voltadas para o “público família”, composto por crianças, jovens e adultos. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, através da parceria com o Departamento de Cultura e Turismo, e foi viabilizado junto à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, via ProAC (Programa de Ação Cultural de São Paulo).

Para o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa, Lucas Camargo, “esta é mais uma oportunidade de levar entretenimento e cultura para a população de Nova Odessa, de forma gratuita e em um local de fácil acesso”.

A companhia do Circo Teatro Biriba foi fundada em 1943 na cidade de Buri, Estado de São Paulo, e continua na ativa até os dias atuais, já estando em sua quinta geração de atores dentro da família Roque.

Segundo Waldir Gonçalves Roque, diretor artístico da companhia, “trazer o projeto para Nova Odessa é um prazer e uma grande satisfação, já que a última vez que a companhia se apresentou no município (de Nova Odessa) foi no ano de 1998, há 26 anos”.

O ProAC contempla ações de artistas, grupos coletivos, espaços culturais, organizações sociais e corpos estáveis de comunidades, em áreas como teatro, dança, audiovisual, literatura, música e espetáculos para o público infanto-juvenil, contemplando espetáculos e produtos físicos, além de apresentações online.

APRESENTAÇÕES DO CIRCO TEATRO BIRIBA

Dias: sexta-feira, sábado e domingo, dias 21, 22 e 23 de junho

Horário: 20h

Local: Praça dos Três Poderes – Em frente à Prefeitura de Nova Odessa

Avenida João Pessoa, nº 777, Centro

Entrada gratuita e classificação livre

