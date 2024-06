Reforma do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara, entra na reta final

Avançam os serviços para a reforma do Parque dos Ipês – o mais tradicional espaço de lazer e convivência de Santa Bárbara d’Oeste. Equipes de trabalho seguem com a execução dos projetos previstos, com melhorias no espaço onde são instaladas as esculturas dos dinossauros, instalação de novas estruturas esportivas do núcleo do QualiVida, instalação de novo playground, entre outros serviços.

Durante o período da reforma o Parque dos Ipês está fechado ao público. Com 28 anos de existência e mais de 72 mil metros quadrados, o espaço ganha novas estruturas e terá também os serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

