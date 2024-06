Programa de Americana é selecionado em prêmio de boas práticas da justiça brasileira

O Programa “EducaPRO Proteger, Respeitar e Ouvir #euvejovocê”, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Diretoria de Ensino Região de Americana e o Ministério Público, por meio da Promotoria da Infância e Juventude, é uma das propostas selecionadas para a 21ª edição do Prêmio Innovare, que reconhece boas práticas da justiça brasileira.

A classificação foi comunicada à promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui. Ao lado da pedagoga Tatiana Rodeli, da Secretaria da Educação, a promotora recebeu esta semana a visita de um dos consultores Innovare e Datafolha, para abordar os detalhes do programa.

De acordo com o Instituto Innovare, organizador do prêmio, os consultores são advogados e pesquisadores especializados, habilitados à observação e escuta atenta sobre práticas, seus autores e beneficiados. As visitas vão até 26 de julho, em todos os estados brasileiros.

O EducaPRO é desenvolvido com o objetivo de promover e reforçar as ações de prevenção à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, proporcionando conhecimento sobre seus direitos.

O projeto-piloto do EducaPRO foi iniciado em junho na Casa da Criança Pitanga, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Milton Santos e nas escolas estaduais Prof.ª Anna Peres da Silva e Prof.ª Sinésia Martini, após a capacitação dos educadores.

O programa atende a Lei Federal nº 13.431/2017, que dispõe sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. “Nosso foco é atuar preventivamente para fortalecermos e protegermos nossas crianças e adolescentes e estamos muito satisfeitos com a classificação do projeto pelo prêmio”, garantiu a promotora.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou a equipe responsável. “Este resultado inicial demonstra a seriedade e profissionalismo do trabalho desenvolvido no município com foco na proteção de nossas crianças”, disse.

