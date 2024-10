Remodelação costal: cirurgiã plástica esclarece dúvidas sobre cirurgia que afina a cintura em até 14 centímetros

Cada vez mais popular no Brasil, a remodelação costal é o mais novo procedimento procurado por quem deseja reduzir a circunferência da cintura. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de retirar, mas sim de reposicionar duas ou três costelas para alcançar o resultado desejado – que pode chegar a até 14 centímetros a menos de cintura.

Em Florianópolis, a técnica minimamente invasiva é realizada pelas mãos da experiente cirurgiã plástica Dra. Taynah Bastos Lima. Sobre a remodelação costal, Taynah relata como funciona a cirurgia e afirma que é um procedimento totalmente seguro e eficaz. “Realizamos primeiro um mapeamento por meio de um ultrassom específico, para verificar a posição e planejar o próximo passo, que é fazer pequenos furos de agulha para acessar os últimos pares de costelas e fraturar parcialmente, para que haja somente o efeito desejado, que é mais curvatura na região da cintura”, explica.

Tendo em vista que a fratura nas costelas ocasionada pela remodelação é parcial, Dra. Taynah ressalta que não há comprometimento dos tecidos e órgãos adjacentes. É um procedimento considerado rápido, que leva entre uma e duas horas de cirurgia, com pós-operatório bastante tranquilo, sem dor na maioria dos casos. E, ainda, uma opção de baixo custo quando comparada a outras cirurgias plásticas corporais.

Por fim, assim como na maioria das cirurgias estéticas, quem opta por reposicionar as costelas por meio desta técnica deve seguir algumas recomendações. “Como parte do pós, indicamos o uso de corset pelo período de 60 dias, o que ajudará no processo de cicatrização interna e na fixação da nova posição das costelas”, finaliza a médica.

Sobre a Dra. Taynah Bastos Lima

Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade do Paraná (PUC-PR) e cirurgiã plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dra. Taynah Bastos Lima (CRM/SC 30649 – RQE 20847) possui especialização na área pelo Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, de Curitiba. É pós-graduada em Cosmiatria Avançada e Laser pelo Instituto Lapidare e em uso de ultrassom na cirurgia plástica. Além das cirurgias, também realiza procedimentos injetáveis por primar pela naturalidade nos resultados e acreditar que a toxina botulínica, os preenchedores e bioestimuladores de colágeno podem refinar o resultado dos procedimentos, adiar ou até mesmo substituí-los.