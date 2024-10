Tivoli terá nova edição da Feira de Empregos com mais de 1 mil vagas disponíveis

O Tivoli Shopping realiza no dia 30 de outubro a Feira de Empregos, um evento dedicado a conectar candidatos a oportunidades de emprego na região. Gratuita, a iniciativa, que acontece das 9h às 19h, na Praça de Alimentação, terá mais de 1,1 mil vagas de trabalho disponíveis, ofertadas por cerca de 45 empresas participantes.

Em sua sexta edição, a Feira de Empregos do Tivoli é uma parceria entre o shopping, o UNISAL, a TGRH, o Portal Vagas019 e o CIEE, proporcionando uma grande oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As vagas oferecidas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, garantindo opções para diferentes perfis profissionais, incluindo vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

“A Feira de Empregos do Tivoli é uma iniciativa de grande relevância para a nossa comunidade e nos orgulha muito contribuir mais uma vez com este evento, que já se consolidou como uma importante ferramenta de geração de trabalho e renda na região”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Com o mercado de trabalho cada vez mais aquecido, a feira será uma oportunidade para que os profissionais que buscam uma nova colocação ou seu primeiro emprego.

Diretor da TGRH, Célio Soares destaca a importância do evento para a região: “O objetivo da Feira de Empregos é acelerar o processo de contratação, conectando excelentes profissionais às vagas disponíveis. Temos muitas vagas abertas e esperamos que grande parte delas seja preenchida no dia do evento. Orientamos a quem for participar, que traga várias cópias do currículo pois são muitas opções de emprego em diferentes empresas”.

Geraldo Biaggi, do Unisal, destaca que a feira tem se consolidado como uma importante iniciativa social. “A Feira de Empregos do Tivoli Shopping tem o intuito de abrir a oportunidade para o primeiro emprego e, também, para aqueles que querem trocar de emprego. Nesta edição, já temos mais de 45 empresas confirmadas”, afirma.

Empresas participantes e áreas de atuação

Mais de 45 empresas já estão confirmadas para esta edição da feira, entre elas grandes companhias de destaque na região, como Danny Cosméticos, Engegroup, Writesys, Grupo SC, Metroval, Supermercado São Vicente, Rodonaves, Spani Atacadista, Santista, Supermercado Crema, Zaraplast, Difusa Metalúrgica, Atacadão, Topack do Brasil, entre outras.

Serão disponibilizadas vagas para diferentes níveis de escolaridade, experiência e salários, que vão desde funções operacionais até oportunidades para profissionais especializados, garantindo uma diversidade de opções para os candidatos.

“Estamos muito confiantes de que a Feira de Empregos deste ano será um grande sucesso e esperamos receber um público expressivo. Nosso objetivo é contribuir para a colocação profissional e criar uma ponte entre empresas e candidatos,” complementa Paula.

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis devem comparecer ao shopping levando currículo – a orientação é levar várias cópias – e documentos pessoais. Além de se candidatarem aos processos seletivos abertos, os candidatos poderão ainda se inscrever nos cadastros reservas e bancos de talentos das empresas participantes.

SERVIÇO

Feira de Empregos do Tivoli Shopping

Data: 30 de Outubro de 2024

Horário: das 9h às 19h

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping (entrada pelo Espaço Boulevard, localizado ao lado da loja Cobasi)

Participação livre e gratuita

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.