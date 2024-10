Carro híbrido brasileiro ganha design arrojado

Híbrido de cara nova- Mudar faz parte do processo. Inclusive, é algo extremamente importante para garantir que os consumidores estejam satisfeitos com a marca. É diante deste objetivo que a Lecar, montadora brasileira, divulgou a nova versão do Lecar Model 459 Híbrido, que deverá chegar ao mercado em 2026.

O design foi desenvolvido por Romis Carmo, profissional com mais de 20 anos de experiência neste mercado.

Velhos amigos, Carmo já conhecia o fundador da montadora, Flavio Figueiredo Assis, desde a época em que este tinha sua antiga empresa de cartão de crédito. Na ocasião, o designer foi o responsável por estruturar o projeto, branding e posicionamento da marca. Anos depois, com a criação da Lecar, também foi convidado a fazer parte desta história.

Trabalhando ativamente no projeto desde o início da montadora, em 2022, a proposta o encheu de empolgação. “Um bom designer não precisa ser, necessariamente, especialista no ramo atuado, mas utilizar estratégia em seu processo criativo, baseada em pesquisas aprofundadas para que atinja o propósito maior de fomentar a venda do produto ou serviço de forma aderente às expectativas do público-alvo”, pontua.

Antes de iniciar este processo criativo, foi preciso mergulhar fundo nas referências nacionais já construídas sobre o design automotivo brasileiro. Grandes nomes como o Chevrolet Opala, projetado por brasileiros, e o Volkswagen SP2, um ícone dos esportivos, chegaram a marcar história, mas, há mais de duas décadas que não tínhamos um carro inteiramente desenhado e fabricado no país – vazio que o 459 Híbrido busca preencher.

O objetivo era claro: devolver o orgulho de ter um carro pensado para os brasileiros e por brasileiros. Diante disso, desde o princípio, Castro ressalta que seu propósito não era apenas criar um veículo funcional, mas algo que transmitisse a essência do nosso país em cada detalhe – e a maior inspiração para essa essência veio da Amazônia, o pulmão do mundo. Sua vasta biodiversidade inspirou o design do Lecar 459 Híbrido, o qual une beleza, design e a responsabilidade de preservar o meio ambiente.

Dentre suas características únicas, as curvas do modelo são suaves e contínuas, inspiradas nos rios sinuosos da Amazônia, garantindo fluidez em uma estética natural e prezando pela eficiência aerodinâmica. “Esse design evoca o fluxo das águas, tornando o carro não apenas um meio de transporte, mas uma extensão das formas da nossa paisagem”, ressalta.

Seus faróis também foram inspirados nesta fauna brasileira, refletindo a postura vigilante e agressiva de um animal que é a cara do nosso país: a onça-pintada, um dos predadores mais fortes da Amazônia. “Assim como a onça, o 459 Híbrido apresenta um olhar afiado e decidido. Já as lanternas traseiras remetem aos olhos atentos da harpia, a poderosa ave de rapina conhecida por sua visão penetrante. Esses detalhes conferem ao carro uma personalidade forte, que atrai olhares e impõe personalidade”, complementa.

As mesmas características foram transportadas à parte frontal do veículo, com um capô alongado e linhas fortes que sugerem prontidão para a ação, evocando a energia e a destreza desse predador. Isso, junto à agilidade e leveza da harpia, transformam as linhas aerodinâmicas do carro, de forma que pareça estar em constante movimento, mesmo quando parado, otimizando o desempenho híbrido com uma combinação de velocidade e eficiência.

Essa riqueza de detalhes não iria se limitar ao exterior do modelo. No interior do 459 Híbrido, cada elemento também presta homenagem à Amazônia, contendo texturas e acabamentos que remetem à riqueza da nossa biodiversidade, unindo sofisticação com uma profunda conexão com a natureza.

Após um período em que o Brasil ficou tanto tempo sem um carro desenhado e produzido em território nacional, o Lecar 459 Híbrido resgata essa herança e traz de volta a criatividade e o talento da nossa gente. “Este não é apenas mais um carro, mas uma celebração do design brasileiro, da nossa biodiversidade e da força dos animais que habitam a floresta”, destaca Flávio Figueiredo Assis, fundador da Lecar.

Sobre o híbrido

Uma versão 3D deste design será compartilhada, em breve, nas redes sociais da montadora, e as expectativas não poderiam ser melhores. “Nosso grande propósito é desenvolver um carro 100% brasileiro para a população, adequado à realidade das estradas nacionais e ao desejo do público. Criar um veículo que não só corresponda às expectativas do nosso povo, mas que carregue consigo o símbolo da nossa natureza: majestosa, forte e única”, finaliza.

