Neste domingo (13), a coligação Sumaré para Todos, liderada por Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia, realizou uma animada caminhada na região da Área Cura. O evento teve como objetivo fortalecer o compromisso da equipe com a população sumareense, buscando engajamento não apenas da militância do primeiro turno, mas de todos os cidadãos que desejam um futuro melhor para a cidade. Com um clima contagiante, a caminhada reuniu apoiadores e moradores que demonstraram carinho e apoio aos candidatos.

Henrique do Paraíso destacou a importância de um governo inclusivo:

“Por uma nova Sumaré, uma Sumaré para Todos, uma Sumaré digna, vamos trabalhar em prol das nossas crianças, dos nossos filhos, das nossas filhas, sempre defendendo os nossos valores, os nossos princípios, mas nós vamos governar é pra todos, sem distinção.” Suas palavras refletem um forte compromisso com a ética e a responsabilidade social.

Andre da Farmácia também compartilhou sua visão otimista para o futuro: “Agora é tempo de semear. Existe um Deus lá em cima, que ele é maior que todas as coisas, maior do que tudo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e do mais, ele fará.” Essa mensagem de fé e esperança ressoou entre os presentes, reforçando a união e determinação do grupo.

No primeiro turno, a dupla obteve 44,41% dos votos da população sumareense, totalizando 57.171 votos. Com esse apoio sólido, Henrique e Andre seguem firmes na busca por uma Sumaré mais justa e acolhedora para todos os cidadãos. A mobilização contínua demonstra não apenas a força da coligação, mas também a vontade coletiva de construir um futuro promissor. A caminhada na Área Cura foi mais uma etapa dessa jornada rumo ao segundo turno, onde cada passo dado representa um compromisso renovado com a comunidade.

