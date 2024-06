Cirurgia íntima: um impulso de bem-estar no seu relacionamento

Na atualidade, casais celebram seu amor e a sua paixão livremente, porém, diversos problemas podem surgir em momentos íntimos, diminuindo a compatibilidade e entrega de corpo e alma em relacionamentos. Por esse motivo, certos procedimentos como a cirurgia íntima têm transformado a vida de muitas mulheres.

Uma recente pesquisa apresentada no Congresso Mundial de Ginecologia Estética realizada durante o mês de março em Cartagena, na Colômbia, revelou dados surpreendentes sobre os benefícios dessa intervenção para a autoestima e a satisfação sexual feminina. “O alvo do estudo foi a labioplastia interna, também conhecida como ninfoplastia, aplicada em 119 mulheres com idades entre 15 e 69 anos. Os resultados são impressionantes: 87,6% das mulheres relataram uma grande melhora na autoestima, enquanto 82,7% observaram um aumento no desejo, interesse e satisfação nas relações sexuais”, diz a especialista em cirurgia íntima e laser, Dulce Henriques.

De acordo com a ginecologista Dulce Henriques, as motivações para a cirurgia variam, mas frequentemente incluem desconforto e constrangimento com a aparência dos lábios vaginais. “Muitas mulheres sentem-se incomodadas com o volume dos lábios internos, que pode marcar a roupa íntima ou causar desconforto durante atividades físicas e relações sexuais. Baixa autoestima e a insatisfação com a aparência íntima afetam negativamente a libido”, explica.

A pesquisa também destaca que a decisão de realizar a cirurgia é pessoal, com 95,9% das participantes relatando que não foram influenciadas por outras pessoas. Além disso, 92,6% das mulheres afirmaram após a cirurgia, que deveriam ter realizado o procedimento mais cedo.

Os benefícios da cirurgia vão além da estética, proporcionando alívio físico e emocional. Das mulheres que realizaram a ninfoplastia, 89,3% relataram a resolução completa de seus sintomas e queixas. No campo da sexualidade, 66,1% das participantes indicaram que antes da cirurgia tinham vergonha de receber sexo oral, enquanto após o procedimento, 83,8% relataram uma melhora significativa no interesse por essa prática.

A Ninfoplastia ou labioplastia é um procedimento pouco danoso que pode ser realizado de forma ambulatorial por um profissional de qualidade, utilizando laser, bisturi elétrico de alta frequência ou convencional. A cirurgia é pouco dolorosa e geralmente são utilizados pontos absorvíveis, eliminando a necessidade de remoção posterior.

Para muitas mulheres, essa cirurgia tem se mostrado um caminho para recuperar a confiança e o prazer nas relações, refletindo-se em uma vida sexual mais satisfatória e em um relacionamento mais harmonioso. Neste Dia dos Namorados, não haveria um presente melhor para uma mulher que tem hipertrofia de pequenos lábios, tendo sua estética íntima resolvida, fortalecendo ainda mais os laços de amor e intimidade com seus parceiros.

