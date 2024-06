A última rodada da fase de grupos do Gigantinho Campo sub-14 e sub-16, competição de base organizada pela Secretaria de Esportes de Americana, está marcada para este domingo (30), a partir das 8h, nos gramados do Zanaga, Vila Bertini, Morada do Sol e Parque Novo Mundo.

Ao todo, serão realizadas nove partidas, sendo cinco da categoria sub-14 e quatro do sub-16. Os jogos são válidos pela segunda rodada da competição, que estava prevista para acontecer no final de maio e foi adiada por conta das fortes chuvas.

“Vamos conhecer neste domingo os times classificados à fase eliminatória de mais duas categorias do nosso Gigantinho Campo. A rodada promete muita emoção e também muita entrega por parte dos atletas. Tenho certeza que entrarão em campo focados e determinados em busca do resultado positivo. Boa sorte a todos”, afirmou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Confira a tabela do Gigantinho:

2ª rodada – Domingo, 30/06

Zanaga

8h – Instituto Jr Dias x Aesca (sub-14)

9h20 – Instituto Jr Dias x Neon Club (sub-16)

Vila Bertini

8h – Estrela Azul x Camisa 10 (sub-14)

9h20 – Camisa 10 x Sporting ZNC (sub-16)

Morada do Sol

8h – Morada do Sol x Cidade Jardim (sub-14)

9h20 – Cidade Jardim x Projeto Praia Azul (sub-16)

10h40 – Colorado x Morada do Sol (sub-16)

Parque Novo Mundo

8h – Novo Mundo x Unidos – A (sub-14)

9h20 – Projeto FC x Unidos – B (sub-14)

