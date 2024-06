Inovações em pneus para carros elétricos são novidades na EXPOBOR e PNEUSHOW

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Estande da VIPAL na PNEUSHOW; companhia aposta em tecnologias para veículos elétricos

A venda de carros elétricos no Brasil registrou um crescimento impressionante de 91% em 2023, com um total de 93.927 veículos adquiridos, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). O número representa um salto significativo em relação a 2022, quando foram vendidos 49.245 veículos elétricos. Essa crescente está impulsionando inovações importantes em diferentes setores que alimentam o segmento, incluindo a indústria da reforma de pneus. A máxima é uma forte tendência destacada na EXPOBOR e PNEUSHOW 2024, consideradas as maiores e principais feiras de tecnologia da borracha na América Latina, que acontece de 26 a 28 de junho, no Expo Center Norte em São Paulo.

A 15ª edição dos eventos traz como um dos focos principais os carros elétricos com as tecnologias de ponta que fortalecem os pneus desses veículos. Entre as inovações apresentadas há um destaque nos produtos desenvolvidos para garantir o melhor desempenho e sustentabilidade dos automóveis.

Um exemplo disso, é a Vipal, que lançou a DV-UMe, a primeira banda de pneu desenvolvida especificamente para veículos elétricos. Este produto foi criado com um composto especial que oferece excelente desempenho quilométrico e maior resistência ao desgaste, tanto em condições normais quanto em uso em veículos elétricos. A DV-UMe é ideal para ônibus urbanos e caminhões de coleta de lixo, que já são tendências na Europa como veículos pesados, demonstrando a versatilidade e a inovação da marca na criação de soluções para a nova era da mobilidade.

Outro destaque da Exopobor e Pneushow é a SpeedMax, marca da CantuStore, que ampliou seu portfólio de pneus de carga com o lançamento do SpeedMax Energrip, o primeiro modelo desenvolvido para carros elétricos. Este pneu foi projetado para o BYD Dolphin Mini e é a primeira marca brasileira a oferecer um pneu compatível com esse modelo no mercado de reposição.

Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, visita a PNEUSHOW

“Carros elétricos e híbridos são, em geral, mais pesados. Então esse pneu precisa ser construído com outro composto para suportar esse peso adicional e, ao mesmo tempo, precisa ser um pneu com pouca resistência de arrasto para economizar bateria e, assim, ser mais sustentável. Os pneus precisam ser desenvolvidos especificamente para cada tipo de uso e esse trabalho requer muita ciência. E o Brasil ainda tem uma questão adicional, que é o asfalto irregular, com muitas ondulações e buracos. O pneu precisa ser projetado levando isso em consideração também, esse pneu precisa durar e aguentar as irregularidades”, explica o ex-piloto e bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, que marcou presença na feira como embaixador da Magnum Tires, fornecedora dos pneus originais do GWM Ora e do BYD Song Plus.

Mesmo com a chegada de uma nova carga tributária, a ABVE estima que o mercado de carros elétricos continuará a crescer no Brasil, especialmente com o início do novo programa do governo federal, o Mover (Mobilidade Verde e Inovação). A iniciativa do governo visa cortar R$ 3 bilhões em impostos do setor de mobilidade, incentivando ainda mais a adoção de veículos elétricos no país.

Confira os destaques do primeiro dia dos eventos:

Cerimônia oficial de abertura

Durante a cerimônia de abertura, tivemos personalidades importantes para os setores de pneus e borrachas, como a Senadora e presidente da ABR, Margareth Bezetti, onde, enfatizou que “a troca de informações e o conhecimento sobre novas tecnologias são essenciais para fortalecer as empresas nesse mercado cada vez mais robusto. É importante refletirmos sobre a relevância de termos empresas fortes, pois, isso impacta diretamente na sustentabilidade e eficiência do setor.”

“Temos certeza de que a Francal e as entidades parceiras colaboraram sobremaneira para o desenvolvimento do setor de borracha e reforma de pneus desde nossa primeira edição em 1996.” completou Abdala Jamil Abdala, Chairman da Francal em seu discurso.

Outras personalidades presentes foram Marcelo Zaidan, presidente do Sindibor; e Giulio Cesar Claro, presidente da ARESP. Os discursos foram impactantes para todo o público presente, mostrando o quanto o setor está em crescimento e sendo cada vez mais reconhecido, tanto para o poder público, quanto para o privado. “Nos próximos dias, vamos apresentar os avanços tecnológicos que vêm redefinindo nossos processos e produtos. O futuro das nossas indústrias depende do progresso econômico e da preservação do planeta.” comentou Marcelo Zaidan, presidente da Abiarb e Sindibor

(da esq. à dir.) Giulio Cesar Claro, presidente da ARESP; senadora Margareth Buzetii, presidente da ABR; Abdala Jamil Abdala, Chairman da Francal; e Marcelo Zaidan, presidente do Sindibor

Painel de abertura: Macrotendências mundiais até 2040

As macrotendências que moldarão o futuro até 2040 foram o foco principal do painel de abertura do evento. A apresentação trouxe insights e discussões sobre como a tecnologia está presente na sociedade e como estará ainda mais evoluída até 2040. O painel contou com a participação de Rafael Cervone Neto, vice-presidente da FIESP e presidente do CIESP; Marcelo Zaidan, presidente do SINDIBOR; Giulio Cesar Claro, presidente da ARESP; e Antonio Carlos Spalletta, diretor e editor da revista Borracha Atual, como mediador.

O bate-papo inspirou os espectadores presentes com abordagens sobre a aplicação da tecnologia em diversos mercados como saúde, transporte, educação, alimentação, entre outros. Foi destacado que áreas como a automobilística, onde, o Brasil tem uma soluçao que é a única que o mercado considera limpa, uma vez que uma matriz energética muito limpa em relação ao resto do mundo, entre o carro elétrico e híbrido, é o etanol. No setor de entretenimento e turismo estão utilizando o metaverso e como as empresas podem usar essas ferramentas a seu favor para trazerem ainda mais novidades ao mercado. E no setor de energia, os supercapacitadores deve atingir US$ 16,95 bilhões em 2027, sendo um crescimento de 418%, em comparação a 2019.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP