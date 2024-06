São Vicente tem vagas para Centro de Distribuição e loja do São Vito

O Grupo São Vicente está com vagas abertas para o Centro de Distribuição, em Nova Odessa, e para loja do bairro São Vito, em Americana. No total, são 40 vagas, sendo 25 para o Centro de Distribuição e 15 para a loja.

Equipes do recrutamento estarão no dia 1 de julho no CD e na loja 1 realizando cadastro e entrevistas.

Para os interessados em trabalhar no Centro de Distribuição, as vagas são para “separador”. Os candidatos devem ir ao CD – Avenida Ampélio Gazetta, 3999 – Parque Industrial Harmonia/Nova Odessa, das 8h30 às 12h00.

Já para quem deseja trabalhar na loja 01/São Vito, as vagas são para Repositor, Balconista de Frios, Caixa e Ajudante de Açougue. O candidato deve ir à loja 01, na Rua João Bernestein, 630 – São Vito/Americana. A partir das 9h30 até às 13h00.

Fique atento aos horários e locais corretos.