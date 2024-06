Novos membros do CMDCA tomam posse em Americana

Os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA) de Americana tomaram posse, na manhã desta sexta-feira (28), em solenidade realizada no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Eles iniciarão o próximo mandato, definido para o biênio 2024/2026, a partir do dia 5 de julho – confira a formação completa abaixo.

Após a posse, os conselheiros se reuniram para eleger a nova presidência. Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, representante do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), foi eleita como presidente, enquanto Mariana Zimermann, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, será vice-presidente.

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi participaram da cerimônia, acompanhados da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“O CMDCA é um conselho atuante e sempre presente no desenvolvimento das políticas públicas do município para garantir a proteção e os direitos das crianças e dos adolescentes de Americana. Estamos dando posse aos novos conselheiros, agradecendo a presidente Mariana que realizou um ótimo mandato e a todos os conselheiros que se dedicaram aos trabalhos para fazer o melhor para nossas crianças e adolescentes, juntamente com o poder público, nas ações realizadas no município em prol das futuras gerações”, disse o prefeito Chico.

“Um novo mandato se inicia, com conselheiros indicados pelo poder público e também pela sociedade civil, integrando as ações e unindo os esforços para atendermos o objetivo de assegurar os direitos das nossas crianças e adolescentes. Somos movidos pelos desafios e vamos vencendo com o dever cumprido. Que possamos caminhar juntos, cumprindo esse ideal com os trabalhos de referência desenvolvidos em Americana”, afirmou o vice Odir.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, agradeceu as parcerias e participações de todas as pessoas e órgãos envolvidos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. “No plano de governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi o objetivo era promover o fortalecimento dos conselhos municipais e conseguimos alcançá-lo. A participação dos conselheiros é fundamental para que possamos construir as políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes e o CMDCA está presente no dia a dia deste trabalho incansável para enfrentarmos e vencermos os desafios e preservarmos os direitos das nossas crianças e adolescentes”, disse Juliani.

A presidente e próxima vice do CMDCA, Mariana Zimermann

elencou as principais conquistas do órgão no mandato de 2022/2024. “Foram dois anos muito intensos de trabalho, com a realização da Conferência do CMDCA e da eleição do Conselho Tutelar, entre outras ações. Apoiamos mais de dez projetos com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli, ao vice Odir Demarchi, à Juliani e a todos que confiaram em nosso trabalho. Que o trabalho do CMDCA seja cada vez mais fortalecidos. Desejo sucesso aos novos conselheiros”, disse Mariana.

A atual vice e próxima presidente a partir do dia 5 de julho, Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, também destacou a gestão do período e o apoio da Prefeitura. “O CMDCA é um órgão de muito trabalho e precisa de pessoas que tenham vontade de trabalhar, pois precisa do colegiado participando de todas as atividades, com a sociedade civil e poder público engajados defendendo todos. Agradecemos o prefeito Chico e o vice Odir pela atenção e respeito que têm pelo CMDCA”, afirmou Maria.

Também participaram da solenidade de posse os vereadores Thiago Martins e o Pastor Miguel Pires, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, o conselheiro tutelar Rodrigo Miletta, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Luiz Rosa, o responsável pelo Procon, Estevão Pavan, entre outros convidados.

O decreto nº 13.544/2024 nomeou os novos conselheiros que vão conduzir os trabalhos durante o biênio de 2024/2026.

Representantes dos órgãos governamentais

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Mariana Leite Zimermann Araujo

Suplente: Janaína de Freitas de Oliveira

Secretaria de Educação

Titular: Cláudia Elias Neves Grillo

Suplente: Kátia Regina Nielsen

Secretaria de Saúde

Titular: Liliane Cristina de Martins Souza

Suplente: Euza Janaina Costa de Carvalho

Secretaria de Esportes

Titular: Maria José Rodrigues Lopes

Suplente: Nello Luis Simeoni

Secretaria de Fazenda

Titular: Antonio Dias da Fonseca

Suplente: Mayara Inácio Basseto

Secretaria de Negócios Jurídicos

Titular: José Francisco Montezelo

Suplente: Estevão Luis Cardoso Pavan

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Katya Cristina Forti

Suplente: Cesar Felipe Juliani

Representantes da Sociedade Civil

Titulares

Associação Americanense de Acolhimento (AAMA): Carla Manda dos Santos Trindade

COASSEJE (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus): Claudia Ribeiro Bandeira

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA): Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte

Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio: Paulo Roberto Pereira

SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana): Natalia de Almeida Penteado

Associação de Assistência ao Menor “Fonte de Água Viva”: Ananselli Cristina Nogueira da Silva dos Santos

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana): Michelle Firmo Salim

Suplentes

Diaconia São Judas Tadeu: Fernanda Ciuldim

Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILEEC: Fábio Gianfratti Lorena da Rocha

asa de Dom Bosco: Marta Rampego Zaramello

Associação Brazilian Kids Care: Cristiana Marques de Freitas

Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual – CPC: Lucimara Pinho Pinto

CIJOP (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva): Simone Onofre Jorge Pigatto.

