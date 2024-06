Wegovy, o Ozempic 'turbo', chega em agosto ao Brasil

A Novo Nordisk, empresa líder global em saúde, comunica que Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) estará disponível no mercado brasileiro a partir de agosto de 2024.

Trata-se do primeiro e único tratamento para obesidade com benefício cardiovascular comprovado, além de ser, no País, o primeiro e único análogo semanal do GLP-1 aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar pessoas que vivem com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao peso1. O anúncio marca também a chegada do produto na América Latina.

Pesquisas clínicas comprovaram que o medicamento apresenta redução média de 17% do peso, sendo que um terço dos pacientes apresentam redução superior a 20%, além de diminuição de 20% no risco de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE, que consiste em morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral não fatal)1.

Também já foi comprovado que a redução no risco de MACE ocorre independentemente do grau de perda de peso alcançada3, assim como a redução e manutenção do peso por até 4 anos3, com relação positiva de risco-benefício e perfil de segurança consistente3.



Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) é recomendado para o tratamento de adultos e crianças com 12 anos ou mais com obesidade (índice de massa corporal maior – IMC – ou igual a 30kg/m2), ou adultos com sobrepeso e comorbidades relacionadas ao peso2.

A aprovação do medicamento pela Anvisa foi anunciada em janeiro de 2023. “Wegovy® (semaglutide 2,4 mg) é o primeiro medicamento com resultados inéditos de perda de peso com segurança comprovada. Ele representa um marco no tratamento da obesidade, reconhecida como doença crônica pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2013”, afirma Priscilla Mattar, vice-presidente médica da filial brasileira.

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

Esse marco está diretamente ligado ao DNA da empresa dinamarquesa, de impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas. “Inovação é o nosso sobrenome. Por isso, a Novo Nordisk dedicou, até hoje, mais de 30 anos de pesquisas que levaram à descoberta pioneira do GLP-1 como tratamento para a obesidade”, comenta Isabella Wanderley, Gerente Geral da Novo Nordisk Brasil.

Atualmente, Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) está disponível em mais de 10 países.

Todos os produtos da Novo Nordisk da classe GLP-1 são tarja vermelha e por isso só podem ser vendidos sob prescrição médica.

Sobre a Novo Nordisk

Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 64 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em três estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP), um centro de distribuição em São José dos Pinhais (PR) e um site produtivo em Montes Claros (MG), reconhecido como a maior fábrica de insulinas do Brasil e América Latina.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP