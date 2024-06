Leoncine quer saber da viabilidade de se ter creches noturnas em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura a viabilidade de creches noturnas no município.

No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por funcionários de bares e restaurantes que questionam a execução da lei municipal nº 4.394/2005, que autoriza a criação da creche noturna. “Segundo relatos, muitos pais trabalham no período noturno e não têm com quem deixar seus filhos, muito menos condições de contratar alguém para cuidar das crianças”, aponta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O autor pergunta se a secretaria municipal de Educação tem ciência da procura por matrículas, em vagas noturnas em creches, para a educação infantil na rede pública; e se a prefeitura promoveu algum estudo sobre a possibilidade de abertura de vagas noturnas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Mais notícias da cidade e região