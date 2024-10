Cirurgia Plástica: retrospectiva das últimas décadas

Aos 21 anos, Natasha Steffens aderiu às práticas naturistas de seu pai para faturar mais de R$ 100 mil mensais. Nas plataformas, a jovem coleciona milhares de assinantes ao longo da trajetória como criadora de conteúdo adulto.

Natural do Rio Grande do Sul e ex-frentista de posto gasolina, Natasha revelou que a vivência naturista transformou sua realidade de vida. O contato com a tradição foi através de seu pai, que durante a infância a levou para morar na Vila do Sol.

“Eu cresci em uma vila naturista, o nudismo sempre foi algo comum na minha família. Eu estava infeliz trabalhando como frentista de posto e o salário não era suficiente para pagar as contas. O meu pai foi o principal incentivador para eu produzir os conteúdos adultos”, contou.

Segundo Natasha, não é permitido usar nenhum tipo de roupas. A única exceção feita pelos moradores é de que no inverno pode usar roupas de frio. “Não é permitido usar roupas de maneira alguma, somente em dias frios, então no calor só podemos circular pela vila apenas nus ou de canga”, explicou.

Natasha revelou também revelou que já sofreu episódios de assédio de falsos naturistas. “Mesmo em ambiente seguro, eu já passei por alguns momentos desagradáveis com falsos naturistas que foram até a vila com malícias e más intenções”, desabafou.