O candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), recebeu o apoio da família Dalben na disputa pela Prefeitura de Sumaré.

Na noite desta sexta-feira (18), em encontro realizado no salão social do Clube Recreativo, que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), a família Dalben declarou apoio ao candidato da coligação Unidos por Sumaré.

Além de Alckmin, que voltou à cidade pela segunda vez no mês de outubro para apoiar a candidatura de Willian, estiveram presentes, entre diversas autoridades, Éder Dalben (Cidadania), candidato a prefeito que teve como vice na chapa o ex-vereador Dr. Rui Macedo (PSDB), o prefeito Luiz Dalben (PSD) e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

No primeiro turno, a coligação ‘Sumaré, na Força da Fé com o Time do Bem’, liderada pela família Dalben e com Éder como candidato, obteve 21.819 votos, ficando em terceiro lugar na disputa pelo Executivo ao acumular 16,95% dos votos válidos.

Fala Willian

“Hoje é um dia importante porque estamos falando de união para manter o progresso em Sumaré. Meu voto vai ser no Willian, porque, neste momento, eu não tenho dúvidas que ele é o mais preparado para estar à frente da nossa cidade em 2025. Ele é um homem sério, responsável, que abraçou o nosso plano de governo e dará continuidade ao excelente trabalho do prefeito Luiz Dalben. Conte com a gente nas ruas, nós estaremos juntos até a vitória”, disse Éder Dalben.

Luiz Dalben falou sobre a fidelidade de Willian enquanto presidente da Câmara e como líder de seu governo. De acordo com o prefeito, Willian merece seu apoio e o de sua família porque se mostrou um homem de palavra ao longo dos anos.

“Eu quero agradecer pelo carinho com que vocês nos receberam aqui hoje. Eu acredito no seu trabalho e no seu potencial, Willian. Um dos poucos casos na política de gente que tem palavra. E com a permissão de Deus, você vai ser o prefeito para quem eu vou passar a faixa no dia primeiro de janeiro”, disse.

“A partir de agora, você tem um leão da tribo de Judá na rua defendendo o seu nome e lutando por você, porque você tem a competência para mudar o que precisa, e para dar continuidade no nosso legado que é tão importante continuar. Em 2017 você fez um compromisso comigo quando eu assumi a prefeitura, para que eu cuidasse das pessoas que mais precisam que você estaria ao meu lado. Hoje, eu quero fazer o mesmo compromisso contigo: enquanto você cuidar das minhas formiguinhas, dos mais pequenininhos, você terá a minha lealdade e a minha parceria como um amigo e como um apoiador. Agora é Willian, é Décio, é 13”, disse o prefeito.

O deputado Dirceu Dalben fez coro ao posicionamento do prefeito e convocou todos os apoiadores a irem para as ruas pedir o voto de confiança em Willian. “Vamos mostrar nas ruas que aqui tem um povo corajoso, vamos ocupar todos os espaços levando o nome do Willian e do Décio. Agora nós estamos unidos e temos o melhor time para vencer o segundo turno. Eu estou à disposição do Willian para andar pela cidade toda, de manhã, à tarde, à noite, levando as melhores propostas para Sumaré. Só depende de nós, agora somos Willian e Décio”, afirmou o deputado.

Willian celebrou o apoio recebido, relembrou a longa lista de serviços prestados pela família Dalben ao município e disse que, quando atuou na Câmara como presidente do Legislativo e, depois, como líder de Governo, trabalhou em harmonia com o prefeito Luiz Dalben para defender os interesses de Sumaré acima de tudo.

“Para mim é um momento especial ter nesse palco lideranças que tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu cresci no Matão, bairro onde moro, e desde pequeno via o trabalho que o Dirceu realizava em benefício das pessoas, por isso segue sendo tão querido não só naquela região, mas por toda a cidade. Como deputado, fez história ao ser o primeiro diretamente eleito pelo município, e na Assembleia Legislativa se mostrou mais uma vez um articulador brilhante, trazendo investimentos e garantindo conquistas importantes para Sumaré. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada, deputado”, vibrou Willian.

“Também quero agradecer ao Éder e sua família pelo nobre gesto de apoio. Fizemos uma disputa limpa no primeiro turno e agora estamos juntos para defender Sumaré contra o atraso e o retrocesso. E quero deixar o meu abraço mais que especial ao prefeito Luiz Dalben, jovem liderança que esteve à frente de um governo sério e comprometido com o avanço que Sumaré precisa para alcançar o seu lugar de destaque num futuro promissor. Obrigado por tudo, e é muito gratificante saber que seguiremos juntos para seguir transformando para melhor a realidade do nosso povo”, concluiu Willian.

De volta a Sumaré depois de duas semanas para reforçar sua adesão ao projeto de Willian, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez a fala de encerramento e disse estar confiante na vitória no próximo domingo.

“Está muito bonita essa festa do nosso próximo prefeito de Sumaré. O segundo turno é uma nova eleição. Zera tudo e começa uma nova disputa, onde o povo é chamado para decidir. Nesses momentos a gente nunca deve se omitir, e a decisão da Ana Cléia, do Éder Dalben, do prefeito Luiz Dalben, do deputado Dirceu Dalben, do Alfredo Ruzza, e todos os vereadores vai fazer a diferença. Política se faz com amor e humildade, e isso o Willian tem de sobra”, completou Alckmin.

