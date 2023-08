Cisne do Zoo Americana passa por cirurgia ortopédica

Um cisne negro do Parque Ecológico de Americana passou por uma cirurgia ortopédica após ter fraturado uma das pernas. A cirurgia aconteceu em parceria com o Hospital Veterinário da Faculdade de Americana (FAM) nesta terça-feira (8).

Segundo a veterinária do Parque, Michelle Falcade Forti, a cirurgia foi necessária para a correção da fratura com a colocação de placa e parafuso. “O cisne sofreu uma fratura no tibio-tarso esquerdo. Quando foi avaliada a fratura, a ave foi levada para fazer uma radiografia e constatada a necessidade de cirurgia, sendo colocada uma tala provisória e iniciado tratamento com medicamentos até o dia da cirurgia”, explicou.

O cisne negro nasceu zoológico em fevereiro deste ano e trata-se de um animal jovem. Ele ficará no setor de quarentena do Parque, sob cuidados no pós-operatório, segundo a veterinária.

A cirurgia foi feita pelo médico veterinário ortopedista doutor Diego Henrique Cortez, por meio da parceria com a FAM.

