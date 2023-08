Procon Móvel atende em Santa Bárbara nesta quinta-feira

Em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a Fundação Procon/SP trará nesta quinta-feira (10) o ônibus itinerante “Procon Móvel”, das 9 às 16 horas, na Praça da Migração, localizada na Avenida da Indústria, s/nº, no Jardim Pérola.

Os especialistas do Procon orientarão consumidores sobre seus direitos e também sobre como aderir ao “Renegocia” – mutirão de negociação de dívidas organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo a prevenção do superendividamento e auxílio aos consumidores na negociação de suas dívidas.

LEIA TAMBÉM: Tikinho TK quer festas comunitárias de volta em Santa Bárbara

Para isso, as pessoas interessadas no “Renegocia”, que termina nesta sexta-feira (11/8), precisam apresentar documento de identificação com foto e a lista das empresas que a pessoa interessada possui dívidas. São consideradas dívidas: financiamentos (de automóvel, imóvel, reforma, etc.), parcelamento de compras (crediário/cartão) e empréstimos (bancários/consignados).

Atuante na proteção e na defesa dos direitos do consumidor, o Procon de Santa Bárbara d’Oeste atende na Rua Graça Martins, 436, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.5779.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP