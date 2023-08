O vereador Tikinho Tk, por meio do Requerimento 708/2023, protocolado na Câmara, questiona a Prefeitura a respeito do possível retorno das festas comunitárias no Município. Segundo o parlamentar, essas festas foram o ponto alto no calendário de eventos de Santa Bárbara d’Oeste durante anos, realizadas em colaboração com paróquias, entidades sociais e associações de bairro, contribuindo substancialmente para as atividades das pastorais e entidades sociais locais por meio da arrecadação de fundos através das tradicionais barracas de comidas típicas.

“A conexão profunda entre esses eventos e os moradores de Santa Bárbara d’Oeste é inegável. As festas comunitárias proporcionavam não apenas diversão, mas também uma oportunidade preciosa para que as famílias se unissem e fortalecessem os laços sociais”, afirmou TK. No pedido de informações, ele indaga se a Prefeitura pretende retomar essas festas e, em caso afirmativo, quando e onde elas serão promovidas. O vereador também pergunta, em caso do retorno dessas celebrações, se a Prefeitura pretende incluir as associações de bairro e igrejas na organização dos eventos. Mas, caso a Administração não tenha intenção de retomar esses eventos, TK pergunta os motivos dessa decisão.

