Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan inaugura nova creche do 31 de Março

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan e o vice-prefeito Felipe Sanches inauguraram, no sábado (5), a EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori” – a nova creche que atende a região do bairro 31 de Março. A unidade escolar foi implantada em investimento de cerca de R$ 500 mil, com a transformação do antigo centro comunitário existente na região.

A EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori” tem capacidade de atender 60 crianças de 0 a 3 anos e conta com salas do Maternal 1, Maternal 2 e Maternal 3, além de todas as demais estruturas de uma unidade escolar, como playground para os alunos, recepção e secretaria, “cantinho da amamentação”, sala dos profissionais, copa, cozinha, refeitório, solário, entre outras dependências.

“É a sequência da política pública implantada em Santa Bárbara para oferecer bons e novos espaços para o atendimento das nossas crianças. Só para se ter uma noção, em pouco mais de 3 anos já geramos mais de 1000 vagas de creche em Santa Bárbara. Isso se soma ao trabalho iniciado em 2013, pelo ex-prefeito Denis Andia, transformando e capacitando a nossa rede para o atendimento do nosso maior bem, as crianças. Aliás, esta ação de geração de vagas de creche foi inclusive reconhecida e premiada no Estado de São Paulo com o “Prêmio Cases Inovadores” em 2021. O nosso compromisso com as crianças e com a Educação se renova todos os dias”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram também da inauguração o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, o ex-prefeito Denis Andia, os secretários municipais Tânia Mara da Silva (Educação), Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Controle Geral), Evandro Felix (Cultura), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras), Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, os vereadores Carlão Motorista, Carlos Fontes, Celso Ávila, Esther Moraes, Juca Bortolucci, Julio César – Kifu, Jesus Vendedor, Kátia Ferrari e Nilson Araújo, os filhos do patrono da escola, Nelson Sartori Junior, Cleber Edilson Sartori e Alessandra Sartori Nogueira, o pároco da Paróquia São Judas Apóstolo, Padre Ademilson Lopes da Silva, além dos conselheiros tutelares Carlinhos Sartori e Everaldo Borges Vieira.

