As televisões têm evoluído muito ao longo dos anos, e as Smart TVs

se tornaram um dos principais destaques da indústria de eletrônicos. Afinal, esses aparelhos não apenas oferecem uma experiência de entretenimento aprimorada, mas também uma série de recursos inteligentes, como a facilidade em assistir a conteúdos no streaming e na internet, só que diretamente na TV.

Se você está pesquisando uma nova TV, saiba que a Samsung, uma das principais marcas no mercado de TVs, tem apresentado opções que combinam qualidade com um preço de TV Smart acessível.

Neste artigo, apresentaremos algumas das melhores Smart TVs da Samsung que atendem aos critérios de alto desempenho e excelente custo-benefício.

Quais as melhores Smart TVs da Samsung?

A Samsung é uma marca confiável, com produtos de qualidade. Optando por uma Smart TV da marca, dificilmente você se arrependerá. No entanto, é importante lembrar que cada modelo tem suas características próprias, então vale a pena conferir antes o que cada uma tem a oferecer e se está de acordo com o que você precisa.

The Frame

A The Frame foi concebida para ser muito mais que uma TV smart. Com sua tela de acabamento mate, ela não é afetada pela luz ambiente. Fininha, tem apenas 3cm de espessura, parecendo mesmo uma obra de arte e traz modelos de molduras personalizáveis. Quanto desligada no modo arte, fica parecendo uma pintura na parede. Um charme.

2. Samsung Crystal UHD TU8000 (tecnologia QLED)

A Samsung Crystal UHD TU8000 é uma opção com resolução 4K UHD, essa Smart TV oferece imagens incrivelmente nítidas e vibrantes. As cores são ricas e precisas, proporcionando uma experiência visual envolvente ao assistir a filmes, programas e até mesmo jogar videogames.

3. Samsung Crystal UHD BU8000

Também com design elegante e fino, a BU8000 é mais uma excelente opção para quem desejar uma TV Smart Samsung. Ela vem equipada com o sistema operacional Tizen da Samsung, proporcionando uma navegação suave e intuitiva. Seu controle remoto é moderno e ecológico, recarregável por energia solar, por USB ou pela própria luz ambiente da casa.

4. Samsung Smart TV QLED 4K 50Q60B

Esse modelo oferece uma experiência cinematográfica completa, com som em movimento virtual, no qual o som acompanha os objetos da cena. Com tecnologia QLED e resolução 4K, a qualidade de imagem é excepcional, garantindo cores vibrantes e detalhes nítidos. Os recursos inteligentes, como assistentes de voz e sistema operacional Tizen, facilitam o acesso a uma ampla variedade de conteúdos e aplicativos.

Essas são algumas opções interessantes da Samsung, mas é possível encontrar outras igualmente poderosas em som e imagem da mesma marca.

Após comparar as características de cada Smart TV Samsung, é só escolher o tamanho e o design ideal para começar a aproveitar todas as vantagens das TVs inteligentes.